2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Manisa FK'dan kiralanan sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzaladı.
İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Efe Taylan Altunkara'ya şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Efe geçen sezon 30 maçta; 7 gol, 4 asistle oynadı.
Son Dakika › Spor › Menemen FK, Efe Taylan ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?