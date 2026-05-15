A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılmasının ardından hazırlanan özel marş yayınlandı. Sinan Akçıl imzası taşıyan “Türkler Geliyor” kısa sürede büyük ilgi gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle hazırlanan “Türkler Geliyor” isimli taraftar marşı dinleyiciyle buluştu. A Milli Takım için özel hazırlanan şarkının sözleri ve ritmi dikkat çekti.
Milli takım marşı, sanatçı Sinan Akçıl tarafından hazırlandı. Ünlü şarkıcı da yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi.
A Milli Takım’ın resmi hesabından da marş için paylaşım yapıldı. Paylaşımda şarkının sloganı olan “Türkler geliyor!” ifadeleri kullanıldı.
Yeni marş yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce kez dinlendi. Dünya Kupası heyecanı futbolseverler arasında şimdiden yükselmeye başladı.
Son Dakika › Spor › Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?