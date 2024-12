Mersin Amatör Spora 11.7 Milyon TL Destek

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bu yıl toplam 270 kulübe 11 milyon 740 bin 500 TL nakdi destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Spora ve amatör spora destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Seçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Amatör Spora Desteksin Mersin!' sloganıyla gerçekleştirilen ve amatör spor kulüplerinin verilen destekle büyütülmesinin amaçlandığı 'Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Töreni'ne katıldı. Sportif faaliyetlere verdikleri destekleri anlatan Seçer, amatör spor kulüplerine her yıl geleneksel olarak destek verdiklerinden belirtti. Bu yılki başvuru tarihini kaçıran 28 kulübe de bir kereye mahsus olmak üzere destek vereceklerini duyuran Seçer, "Bu yıla kadar kulüplere toplam 14 milyon 641 bin TL nakdi destek verdik. 28 kulüp hariç olmak üzere bu yıl da 270 kulübe 11 milyon 740 bin 500 TL'lik destek sağladık. Böylelikle bugüne kadar amatör spor kulüplerine 27 milyon TL'yi aşan bir maddi destek sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 200 sporcu ve bunun yanında da 124 antrenöre 4,5 milyon lira gibi bir maddi katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştık"

2023 yılında başlattıkları 'Yüzde 100 Cumhuriyet, Yüzde 100 Spor' Projesi kapsamında da Sporbüs aracının köy köy gezdiğini ifade eden Seçer, her alanda fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Proje kapsamında 200 mahallede yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştıklarından belirten Seçer, "Köydeki çocukla, merkezdeki çocuk imkanlara eşit ulaşım hakkına sahip olmalı. Okul, eğitim ya da spor, kültür ve sanat faaliyetleri olmak üzere aklınıza ne gelirse hepsine eşit ulaşabilmeli" dedi. 'Kır Çiçekleri' projesine de değinen Seçer, "Merkezdeki çocuk bir spor branşında kabiliyetliyse ve yükselme ihtimali varsa; kırsaldaki çocuğun da olması lazım' felsefesi ile bu projeyi başlattık ve sürdürüyoruz" dedi.

"Mersin bir spor kenti olsun istiyoruz"

Ulusal ve uluslararası birçok farklı branşta farklı organizasyonu hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Seçer, Mersin'in coğrafi olarak da insanların yapısı olarak da spor kenti olmaya çok müsait olduğunu dile getirdi. Seçer, "Mersin bir spor kenti olsun istiyoruz. Mersin coğrafya, konum, topografya olarak ve insan kitlesi açısından da buna müsait. Mersin bir göçmen kenti. Burada her kültür ve bütün etnik yapıların karışımı var. Neden Mersin bir spor kenti olmasın?" diye konuştu.

"Amatör spora destek olmaya devam edeceğiz"

Spor kulüplerine ve sporculara il içerisinde olduğu gibi il dışı faaliyetlerinde de destek olduklarını belirten Seçer, "Bu katkılarımızı ve tesislerimizin kullanım iznini hiçbir zorluk çıkarmadan sağlamaya devam edeceğiz. Yeni tesisler konusunda da bazı ilçe belediyelerimiz ile temaslarımız var. Çok efektif kullanılmayan tesisler var. Onları biz rehabilite edip daha etkin kullanımını sağlayabiliriz. Yeni dönemde de mantalitemiz aynı; spora ve amatör spora destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Kentin farklı bölgelerinde projeksiyonlar yaptıklarını ve söz konusu bölgelerde 'Gençlik Kampüsü' oluşturmayı planladıklarını dile getiren Seçer, bu kampüslerde gençler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlik eğitimleri ile kurslar vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Seçer, Mersinlilere sözünü verdiği yaklaşık 500 dönümlük 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi' içerisinde de sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanların olacağını aktardı.

"Spor kulüplerimizin başarısı, kente farklı bir hava katıyor"

Spor turizminin gelişmesine önem verdiklerini ve yaptıkları her etkinliğin Mersin'de spor turizminin gelişmesine katkı sunduğuna dikkat çeken Seçer, "Burada faaliyet gösteren spor kulüplerimizin başarısı kente farklı bir hava katıyor. Bu konuda, asıl ilgili olan Spor Bakanlığı'nın uhdesinde, büyük spor tesislerinin inşa edilip, özellikle ulusal ve uluslararası takımların gelip burada kamp yapmalarını sağlayacak projeler geliştirmek gerekiyor. Örneğin biz şu anda Turizm Bakanlığı ile eş güdümlü olarak Karboğazı Kayak Merkezi'nin proje çalışmasına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin EuroVelo'ya dahil oluyor"

Yapılan çalışmaların ardından Mersin'in, Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan bisiklet rotası olan EuroVelo'ya dahil edilme aşamasına gelindiğini aktaran Seçer, "Bu da spor turizminin bir parçası. Mersin, dünyanın muhtelif yerlerinden bisikletçilerin Akdeniz rotası içerisinde olacak. O rota içerisinde Mersin'den de geçişlerini sağlayan bir çalışma. Müracaatımızı yaptık. Her şey olumlu gidiyor. Artık son aşamadayız, EuroVelo'ya kabul edileceğiz. Bu Mersin için çok büyük bir gelişme olacak" dedi.

"Mersin her alanda rekorlar kenti olsun istiyoruz"

Seçer, 15 Aralık Pazar günü Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz!' sloganıyla '6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun gerçekleştirileceğini söyledi. Mersin'in her konuda rekorları hak ettiğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "Mersin her alanda rekorlar kenti olsun istiyoruz. Her alanda rekor bizde olsun. Mersin; sportif faaliyetlerde, gelişmişlikte, vatandaşın huzurunda, birliğinde, beraberliğinde ve kardeşliğinde rekor bir şehir olsun. Mersin mutlulukla ve kardeşlikle anılsın."

Vatandaşları, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda yer almaya davet eden Seçer, "Sadece profesyonel sporcuların katıldığı 42 kilometrelik bir yarış değil. 10 kilometrelik ve 3 kilometrelik Halk Koşusu da olacak. Maraton için 11 Aralık'a kadar mbbspor.org adresinden kayıtlar gerçekleştirilebilir. Herkesi 15 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayacak Halk Koşusu'na bekliyoruz" diye konuştu.

"Amatör spor kulüpleri başımızın tacıdır"

Mersin Büyükşehir olarak mevzuat gereği katkı sunacakları branşların amatör branşlar olduğuna dikkat çeken Seçer, yaptıkları her hizmetin kaynağının vatandaşın parası olduğunu ifade etti. Amatör spor kulüplerinin başlarının tacı olduğunu vurgulayan Seçer, "Çünkü kaynakları yok, profesyonel değiller ve kar amacı da gütmüyorlar. Antrenör, sporcu ve yönetici zamanından ve cebinden harcıyor. Bütün kulüpler başımızın tacıdır. Bu destekler resmi olarak Meclis kararıyla size aktarılan desteklerdir" dedi.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Mithat Ertaş da desteklerinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ertaş tarafından Başkan Seçer'e plaket takdimi edildi. - MERSİN