Mersin\'de \'Bioderma Pro Beach Tour\' başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Bioderma Pro Beach Tour Mersin' etabı başladı. Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen 4 gün sürecek turnuvada, erkekler kategorisinde 21, kadınlar kategorisinde ise 14 takım mücadele edecek.

Milli spor federasyonlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok paydaşla gerçekleştirdiği organizasyonlarla adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların ağırlandığı 'Bioderma Pro Beach Tour Mersin' etabına da ev sahipliği yapıyor. TVF iş birliğinde Kızkalesi Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyon 4 gün sürecek. Turnuva kapsamında erkekler kategorisinde 21, kadınlar kategorisinde ise 14 takım mücadele edecek. Kız Kalesi manzarasına karşı, deniz kenarında yapılan heyecan verici turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra İran, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da sporcular katıldı. 8 Eylül'de oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek turnuvada ilk gün erkekler mücadele etti.

Oğuz Değirmenci: "Turnuvada, 35 takım ve 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek"

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Mersin'in en düzenli ve en istikrarlı ev sahiplerinden biri olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin plaj voleyboluna en fazla destek veren belediyelerden biri olduğunu söyledi. Mersin'de düzenlenen organizasyonlara 'gözü kapalı' geldiklerini ifade eden Değirmenci, "Mersin'deki hazırlıklar harika. Keyifli bir organizasyona başladık. İlk gün erkekler kategorisinde mücadeleler gerçekleşti. Şu anda 6 ülkeden 21 erkek ve 14 kadın takımı katılım gösterdi. Turnuvada, 35 takım ve 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek" dedi.

"Sporcular, para ödülünün yanı sıra puan da topluyor"

Turnuva kapsamında sporcuların para ödülünün yanı sıra puan da topladıklarını vurgulayan Değirmenci, "Sporcular, para ödülünün yanı sıra dünya turu ve Türkiye turu puanları kazanıyor. O yüzden de burada kazandıkları puanlar çok önemli. Çünkü, sezon sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu olarak da ayrıca bonus para ödülü dağıtıyoruz. Bu nedenle her etapta kazanılan puanlar önem arz ediyor. Bunun yanı sıra uluslararası Dünya turu organizasyonlarına gittiklerinde de kazandıkları puanlar sıralamalarını etkiliyor. Bu sıralamalar da olimpiyat sıralamalarını etkiliyor" diye konuştu.

Mahmut Güngör: "Uluslararası katılımlarla turnuvanın önemi daha da arttı"

Antalya Bölgesi Uluslararası Plaj Voleybol hakemlerinden Mahmut Güngör de organizasyonun planlı, programlı ve ödül bakımından en iyi turnuvalardan biri olduğunu belirterek, bu nedenle katılım oranının da yüksek olduğunu kaydetti. Turnuvada zorluk derecesi yüksek maçlar olduğunu ifade eden Güngör, "Uluslararası katılım da var. Dolayısıyla Uluslararası katılımlarla turnuvanın önemi daha da arttı" dedi. Plaj voleybolunun hava şartları ile doğrudan ilişkisi olduğuna dikkat çeken Güngör, plaj voleybolunun normal voleyboldan farklarını anlatarak, oldukça efor isteyen bir spor olduğunu belirtti. - MERSİN