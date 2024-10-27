SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
MERSİN SPOR: Olaseni 21, Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Berkay Sinirlioğlu 5, Cruz 24, Simmons 9, Kairys 5, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar,
Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2
1'İNCİ PERİYOT: 29-28
DEVRE: 53-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-72
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Mersin Spor sahasında Manisa Basket'i 97-88 yendi.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
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