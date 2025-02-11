Mersin Spor, Tofaş\'ı Ağırlayacak

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BASKETBOL Süper Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettirmeye devam eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yarın kendi sahasında Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Tofaş ile oynayacak. Karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan MSK'de tek hedef, zorlu mücadeleden galip ayrılıp Şanlıurfa 'da oynanacak Final Four'da yer almak.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu ve lig ile kupa maçlarını birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini söyleyen MSK Başantrenörü Can Sevim; ligin iniş-çıkışların olduğu uzun bir yolculuk, Türkiye Kupası maçlarının ise tek maçlık eliminasyon usulü olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Karşılaşmaya sıkı hazırlandıklarını söyleyen Sevim, "Amacımız tabi ki öncelikle Tofaş'ı geçip Şanlıurfa'da yapılacak Final Four'da yerimizi alabilmek. Bu yolda en büyük avantajımız; kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacak olmamız. Onlardan her maç çok büyük bir enerji ve destek alıyoruz. Bu maçta da aynı desteği bize sağlayacaklardır ki gerçekten çok ihtiyacımız var. Özellikle böylesi bir maçta onlardan gelecek destek, bizim için çok değerli olacak" dedi.

Tofaş'ın çok zorlu ve güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Sevim, "Rakibimiz çok zorlu ve güçlü bir rakip. Hem Avrupa'da son 8'e kalmayı başardılar hem ligimizde averajla üçüncü sıradalar, ikinci sırayı da Beşiktaş'la beraber paylaşıyorlar diyebiliriz. Bulundukları konum zaten ne kadar kuvvetli bir rakip olduğunu gösteriyor. O yüzden seyircimize büyük iş düşüyor. Onlardan alacağımız enerji ve sahaya yansıtacağımız agresiflikle bu turu geçip Şanlıurfa'da yerimizi almak istiyoruz" diye konuştu.

'KAZANDIKÇA TAKIMIN MOTİVASYONU ARTIYOR'

Gelinen noktanın şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve verilen emeklerin sonucu olduğunu dile getiren oyunculardan Deniz Kılıçlı ise takımın iyi bir momentum yakaladığını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi. Kılıçlı, "Zaten 3-4 haftadır zorlu maçlar da olsa çok rahat geçirdiğimiz maç da olsa stabil bir duruş koymaya çalıştık. Bunu böyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kazandıkça da tabi ki takımın motivasyonu da daha çok artıyor. O yüzden bu hazırlıklarımızla çok güzel bir kupa maçı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tofaş, bir önceki maçta bize galip gelemedi. Onlar da değişik bir motivasyonla gelecektir. Ayrıca kupa maçı olmasından dolayı normal sezona göre daha sert, daha canlı bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Böylesine önemli bir maçı Mersinli taraftarların önünde oynayacak olmanın kendileri için büyük güç olduğunu söyleyen Tevfik Akdamar ise, "Kulüp tarihimiz içinde çok önemli bir maç ve bunu taraftarımızın önünde galibiyetle süslemek istiyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım maçtan sonra da galibiyeti hep birlikte burada kutluyor oluruz. Tofaş çok iddialı ve formda bir takım ama biz de evimizde çok güçlüyüz. Evimizde çok iyi maçlar çıkartıyoruz. İki iddialı takımın güzel bir karşılaşması olacak diyelim. Umarım tekrar kazanan taraf biz oluruz bu karşılaşmada. Bence her şeyden önce taraftarlarımızı çok güzel bir mücadele bekliyor. Son topa kadar her zaman savaştığımız gibi tekrar savaşacak bir takım ve büyük bir mutluluk bekliyor olacak. Çünkü ekip ve oyuncu grubu olarak yarı finale adımızı yazdırmayı çok istiyoruz" dedi.

Bu arada, Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final eşleşmelerinde Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının galibi ile Karşıyaka - Galatasaray maçının galibi, Mersin Spor - Tofaş mücadelesi galibi ile de Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes mücadelesinin galip takımları 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde Şanlıurfa'da dörtlü final karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası 2025'in şampiyonu ise 16 Şubat günü, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

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