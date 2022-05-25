Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti - Son Dakika
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Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti

25.05.2022 17:59

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. Söğüt, Özil'in Arsenal'de kalmak istemesine rağmen ayrıldığını belirtirken, "Mesut Özil her zaman Arsenal taraftarı olmuştur. Bu nedenle başka bir Premier Lig kulübünde oynamak istemedi. Bu kadar." dedi. Söğüt, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki geleceği hakkında ise, "Mesut Özil, kariyerine Fenerbahçe'de nokta koymak istiyor." ifadelerini kullandı.

Büyük umutlarla transfer edilen ancak Fenerabahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün açıklamaları şöyle:

"BU BİZİM İÇİN SÜRPRİZDİ"

"Arsenal'deyken; Mesut Özil'e, diğer oyunculara yaptıkları gibi adil bir muamele istedik. Kadro dışı bırakılması, transferin bitmesinden birkaç gün önceydi ama yine de reaksiyon vermemiz için çok geç bir zamandı. Belki 3-4 gün daha önce bu karar verilseydi, başka bir şey olabilirdi. Yani bu bizim için sürprizdi. Teknik direktör Mesut'u kadroda istemedi ve Mesut da bunu kabul etmek zorundaydı. Ne yapabilirdi ki...

"KALMAK İSTEMESİNE RAĞMEN DEVAM ETME KARARI ALDI"

Her zaman sözleşmesinin sonuna dek Arsenal'de kalacağını söyledi Mesut ama kadro dışı kararının değişmeyeceğini fark ettiğinde oturup beklemenin bir çözüm olmayacağını gördü. Herhangi bir oyuncu için de bu kolay değildir. Mesut da kalmak istemesine rağmen devam etme kararı aldı. Yine de gitmek istediği bir yere gitmek, uyum sağlamak ve zamanı kullanmak daha iyiydi. Koronavirüs dönemiydi ve transfer yapmak kolay değildi. Bu yüzden arada boşluk olan 5 ayı futbola daha güçlü geri dönmesi için kullandık.

"ARTETA'NIN ALDIĞI HER KARARA SAYGI DUYDU"

Mesut ile Arteta birlikte oynadılar, sahada arkadaştılar, çok şey paylaştılar ve sonra teknik direktörü oldu. Artık arkadaşlık bağı yoktu aralarında. Bir futbolcu, ne olursa olsun antrenörüne saygı duymalı. Mesut da bunu yaptı. Arteta'nın aldığı her karara saygı duydu.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR KULÜPTE OYNMAYACAK"

Mesut Özil her zaman Arsenal taraftarı olmuştur. Bu nedenle başka bir Premier Lig kulübünde oynamak istemedi. Bu kadar. Bence aynı şey Türkiye'de de olacak. Fenerbahçe'den sonra Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayacak.

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer şu an görünmüyor. Fenerbahçe'de kalacak. Bazı oyuncular ve antrenör arasında tartışma vardı. Tam olarak detayları da bilmiyorum. Fakat bu her zaman yaşanan bir şeydir. Bazen antrenörlerin ve oyuncuların görüşlerinin farklı olması alışılmadık bir durum değil.

"FUTBOLDA ASLA GELECEĞİ BİLEMEZSİN"

Mesut Özil, kariyerine Fenerbahçe'de nokta koymak istiyor. Bu her zaman en büyük isteğiydi. Fenerbahçe'den önce olsaydı belki başka bir ülkeye ve kulübe gidebilirdi. Ancak, artık böyle bir şey olmaz sanırım ama futbolda da asla geleceği bilemezsin."

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Son Dakika Spor Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti - Son Dakika
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