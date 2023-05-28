Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var - Son Dakika
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Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var

28.05.2023 22:31

Eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaşan Özil, bu gönderiye "Hamdolsun" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde sandıktan birinci çıktı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde çektirdiği kareyi paylaştı.

Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı: Hamdolsun

"HAMDOLSUN" MESAJI

Eski futbolcu Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı paylaşıma "Hamdolsun" notunu düştü.

Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı: Hamdolsun

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Özil, hemen ardından Erdoğan'la birlikte olduğu bir kareyi daha paylaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, efsane futbolcu Rıdvan Dilmen'in de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Özil, bu gönderiye "Elhamdulillah" yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var - Son Dakika


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