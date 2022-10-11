Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız

Sponsorluk anlaşması için Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma yönetim kurulu başkan vekili Ege Duruk ve yönetim kurulu üyesi Onur Duruk katıldı. Burada bir konuşma yapan Metin Öztürk, gelen soru üzerine Cristiano Ronaldo transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Önceki teknik heyeti eleştiren Öztürk, "Bundan önceki teknik heyet bize bir dosya dahil bir şey bırakmamıştı" ifadelerini kullandı.

"RONALDO BU SENENİN GÜNDEMİNDE YOK"

Soru-cevap kısmında Ege Duruk, ikinci başkan Öztürk'e ilk soruyu sormak istediğini belirterek, "Anlaşmamızla Ronaldo transferinde son engel kalktı diyebilir miyiz?" diye sordu. Metin Öztürk de, şu yanıtı verdi:

"İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk yönetiminde takım gayet iyi gidiyor. Eski dönemlerden hatırlarız; gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacı mıdır değil midir, o bölgenin ihtiyacı olmadığı zaman sıkıntı yaşanmıştır. Bu senenin gündeminde yok. Ama gündemden düşmeyecek şey, Galatasaray Türkiye'yi dünyada temsil eden, en önemli markalardan bir tanesidir. Önce 100. yılda futbol başta olmak üzere tüm branşlarda en önde ipi göğüslemek sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anki tüm projeler bu çerçevede gidiyor. Galatasaray'da biz Ronaldo'yu konuşmaktan çok bence sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan en yüksek verimi almak."

"GELDİĞİMİZ ZAMAN PLANLAMA YOKTU"

Kayseri deplasmanıyla beraber başka bir Galatasaray izleyeceğiz. Çünkü yeni bir yönetimiz. Geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize bir dosya dahil bir şey bırakmamıştı. Öyle olunca kısa sürede transferler yapıldı ve çoğu oyuncu daha 3 ya da 4. haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Mata ve Icardi var. Daha sahada yoklar, yeni yeni süre alacaklar. Amaç seyir zevki yüksek bir futbol izletip sonda şampiyon olmaksa, Galatarasay eminim Okan Buruk liderliğinde bunu gerçekleştirecektir."

"OKAN HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Metin Öztürk ayrıca, her kulübün iyi takım kurduğunu ve tüm maçları zevkle izlediğini de vurgulayarak, "Biz Galatasaray'ız. Tüm hedefimiz şampiyon olmak üzere. Önemli olan kimsenin hakkı yenmesin, adaletli bir lig olsun, hakemlerimiz de planlı ve kasıtlı bir haksızlık yapmasın. Herkes için söylüyoruz bunu. Okan hocamıza da, futbolcu kardeşlerimize de çok güveniyoruz. Eminiz ki bu sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Sadece futbolda değil bu sene tüm branşlarda ciddi takviyeler yaptık. Eminiz ki bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray, markasına ve armaya uygun başarılar elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.