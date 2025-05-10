Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi - Son Dakika
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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Rakipleri Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçındaki hakem kararlarına değinen Öztürk, ''Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntılar yaşanmaz.'' dedi.

10.05.2025 22:13
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, maç sonu açıklamalarda bulunarak gelecek sezon için hakem uyarısında bulundu.

'BİTEN BİR ŞEY YOK'

Sezonun geneliyle ilgili açıklamalar yapan Metin Öztürk, 'Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı mutlu ediyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz." dedi.

'FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMALIYDI'

Rakipleri Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile karşılaşmayı değerlendiren Öztürk, "Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

'EN BÜYÜK İKİ KULÜP FİNAL OYNAYACAK'

Çarşamba günü oynanacak kupa finali hakkında da yorum yapan Öztürk, "Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı ve centilmence tebrik etti." sözlerini sarf etti.

'DURSUN ÖZBEK LİDERLİĞİNDE 5. YILDIZ'

Metin Öztürk, tüm gayretlerinin 5. yıldız için olduğunu söyleyerek, "Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için." yorumunu yaptı.

'SADECE O PAYLAŞABİLİRDİ'

Başkan Dursun Özbek hakkında da yorum yapan Öztürk, "Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim mottosu sevgi iklimiydi. Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Geçen sene 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibinde olmaktan gurur duyuyoruz." cümlelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

OSIMHEN'İN GELECEĞİ

Metin Öztürk, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili ise "O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, ondan sonra transferlere bakacağız." dedi.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Bir gazetecininin 'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bu ligin sonucu önceden belliydi" dedi.' şeklindeki sorusuna cevap veren Metin Öztürk, ''Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir, başkanlar veya ikinci başkanlar değil. Bizim inanılmaz bir ekibimiz var. Şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz.'' şeklinde konuştu.

Metin Öztürk\'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi

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Son Dakika Spor Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi: Sezonun özeti gibiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ates null:
    Fbli değilim ama,şimdiden ağlayıp gelecek sene için algı oluşturma.Zırlaya zırlaya hakemler sayesinde şampiyon oluyosunuz zaten,bide hakemlerden şikayet etme.Şikayet edecek en son sizlersiniz.Avrupaya çıkınca yabancı hakemlerden boyunuzun ölçüsünü alıp dönüyosunuz,herkes görüyor. 17 62 Yanıtla
  • Ferit Turkmen:
    ulan hala ağlıyorsunuz arkadaş ya verilmeyen penaltılar ne olacak 9 52 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya bi git işine.Daha bu sene bitmeden gelecek senenin algısını yapmaya,aklı sıra mağduru oynamaya başlamış mikser. 18 40 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bir adamın suratı bu mu ,gercekmi şaka yapmayın inanmam 25 14 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ulan badem bıyık sizin 10 senedir nasıl şampiyon olduğunuz belli..çıkıp bir de bok atıyorsun. 6 27 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    KOMEDYEN OLMALIYDI 12 20 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hakemlere rağmen değil, hakemler ile şampiyonluk geldi, birde Osimhen var tabiki, tek başına ligin kaderini değiştirdi. 8 21 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YORUMCULARA: KONUŞMAYIN LAN ..BİZ BOŞUNA DEMEDİK MAYISLAR BİZİM.DİYE.......BİR ESKİ TOPCU YORUMCU NE DEMİŞ...GALATASARAY OLMASAYDI BİZ LİDERDİK...{ TİKDOKDA GÒRDÜM GERÇEK Mİ UYDURMAMI MERAK EDENLER ARAßTIRABİLİR(... 10 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ÇOK DOĞRU BÎR SÒZ ..GAZETECİ OKULUNUBOKUDUĞU HÀLDE YANLIŞ SORMUŞ.( BU ülkede okulunu okumadan gazetecilik yapmaya çalışanlar da var) TEKNİK DİREKTÖRLERE TEKNİK DİREKTÖRLER CEVAP VERİR..YANİ GAZETECİYE DİYOR Kİ BENİM.MUHATABIM DEĞİL DİYOR.. 8 4 Yanıtla
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