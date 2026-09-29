MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak - Son Dakika
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MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

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MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, hakem sınavlarına ilişkin geçmişte ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi. Karadoruk'a ait olduğu öne sürülen mesajlarda, “Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak. Sorular bunlar” ifadelerinin yer aldığı iddia edilirken, başka yazışmalarda ise Karadoruk'tan günler arayla “soruların” istendiği görülüyor.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında en dikkat çekici başlıklardan biri hakemlerin kural ve terfi sınavlarına yönelik müdahale iddiaları oldu. Soruşturma kapsamında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçlerinin yanı sıra kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar da inceleniyor. Operasyonun ardından gözler, 2024 yılında hakem camiasında büyük tartışmaya yol açan sınav soruları iddialarına çevrildi.

"BU SORULARA ÇALIŞIN, HEPSİ SERBEST VURUŞ OLACAK"

2024 yılında Ferdi Karadoruk'a ait olduğu öne sürülen mesajlar futbol kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Sınav sorularının bazı kişilere önceden gönderildiği iddiasına dayanak olarak gösterilen mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı ileri sürülmüştü:

"Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak. Sorular bunlar. Sizden başkasından duyarsam 'ağzınıza s..arım!'"

Söz konusu mesajların hakemlikte terfi sınavlarıyla bağlantılı olduğu ve sınav öncesinde bazı kişilere soruların ulaştırıldığı iddia edilmişti.

MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

"BAŞKANIM, SORULARI ATACAKTIN"

Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen başka yazışmalar da ortaya çıktı. Bu mesajlarda Göktuğ H. isimli kişinin Karadoruk'tan “soruları” istediği görülüyor.

Göktuğ H.'nin,

“Başkanım günaydın soruları atacaktın ??”

mesajına Karadoruk'un,

“Kosif'ten istedim bir daha isteyeyim hocam”

yanıtını verdiği görülüyor.

4 GÜN SONRA YİNE AYNI TALEP

Yazışmalarda aynı talebin 4 gün sonra tekrarlandığı da görülüyor.

Göktuğ H. bu kez,

“Başkanım günaydın soruları atacaktın :)”

mesajını gönderirken Karadoruk'un cevabı şöyle:

“Emre abiden 3. defa istiyorum üstadım şimdi ;)”

Paylaşılan görüntülerde geçen “sorular” ifadesinin hangi sınava ilişkin olduğu tek başına kesin olarak anlaşılmıyor. Ancak yazışmalar, hakem sınavlarına müdahale iddialarının araştırıldığı mevcut soruşturmayla birlikte yeniden dikkat çekti.

MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

DENİZ ATEŞ BİTNEL 2024'TE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sınav sorularının önceden verildiği iddiasını 2024 yılında eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel de gündeme getirmişti. Bitnel, katıldığı canlı yayında bazı kişilerin sınavlarda başarılı olması amacıyla soruların önceden gönderildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kendi adamlarını sınavlarda başarılı olması için FETÖ taktiği yaparak kendi adamlarına sınav sorularını göndermişler. Elimde belgeler var.”

O İDDİALARDA ADI GEÇEN İKİ İSİM GÖZALTINDA

Geçmişteki iddiaları yeniden dikkat çekici hale getiren gelişme ise Ferdi Karadoruk ve Ahmet Şahin'in mevcut operasyon kapsamında gözaltına alınması oldu. 2024'te ortaya atılan iddialarda Ahmet Şahin'in sınav sorularını Ferdi Karadoruk'a ulaştırdığı ve soruların belirli kişilere dağıtıldığı öne sürülmüştü. Mevcut soruşturmadaki suçlamalar arasında da Ahmet Şahin'in sınav sorularını belirli kişilere temin ettiği iddiası yer alıyor.

MHK'ya yönelik soruşturmada kural sınavları, hakem klasmanları, puanlama, görevlendirme ve atama süreçlerine yönelik iddialar araştırılmaya devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımıyor.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduSporSon Dakika

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