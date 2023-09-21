A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü - Son Dakika

A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:58

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sıraya yerleşti. Türkiye'nin rakiplerinden Hırvatistan ise 6. sıradaki yerini korudu. Arjantin ise 1851 puanla birinciliğini sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sıraya yerleşti.

RAKİBİMİZ HIRVATİSTAN YERİNİ KORUDU

Türkiye'nin 1475 puanla 42. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 6'ncı sıradaki yerini korudu. Sıralamada Galler 33'üncülüğe yükselirken, Ermenistan 91'inci, Letonya ise 136'ncı basamağa geriledi.

Baş aşağı gidiyoruz! A Milli Takım'ın güncellenen dünya sıralamasındaki yeri vahim

FRANSA, ARJANTİN'İN ENSESİNDE

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan eylül ayı sıralamasında ilk beş sırada yer alan ülkeler de değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1851 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1840 puanla 2'nci, Brezilya ise 1837 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları 1794 puanla 4. sıradaki İngiltere ve 1792 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Arjantin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti: Türkiye'nin Real Madrid'i
16:06 Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
15:51 Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
15:22 Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak
15:15 Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi
15:17 Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı
15:01 A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti
15:02 Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış
14:50 İstanbul'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı
14:44 A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 16:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement