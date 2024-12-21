Milli Sporcu Emre Yazgan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Milli Sporcu Emre Yazgan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybetti

Milli Sporcu Emre Yazgan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybetti

16 yaşındaki judo milli sporcusu Emre Yazgan, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Palandöken Dağı'nda antrenman yapan 14 sporcudan biri olan Yazgan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanı, ailesine başsağlığı diledi.

21.12.2024 15:59  Güncelleme: 16:09
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Milli sporcu Emre Yazgan, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti

TURGAY İPEK/ ERZURUM, - ERZURUM'da Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde kamp yapan Türkiye Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan sporculardan 16 yaşındaki Emre Yazgan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybederken 3'ü yaralı olarak kurtarıldı.

14.30'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Vali Çiftçi, çığın düştüğü Sultan Sekisi mevkisinde yaptığı açıklamada, "Palandöken Dağı'nda, Palandöken Kayak Merkezi dışında, Sultan Sekisi mevkisinde üzücü bir hadise meydana gelmişti. Burada ilk açıklamadan sonra hem şehir hastanemizde hem de üniversite hastanemizde yaralılarımızı ziyaret ettim. Sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Şehir hastanemizde 3 tane sporcumuz müşahede altına alınmıştı. Onların sağlık durumları gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntılar yoktu. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre; akşama kadar da müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri yönünde bilgi edindim. Ardından üniversite hastanesine geçtim. Orada Emre Yazgan kardeşimiz, sporcumuzun yoğun bakımda tedavi gördüğünü, doktorlarımızın bütün tıbbi imkanları kullandıklarına dair bilgi aldım. Fakat şu an itibarıyla, saat 14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu, vefat ettiğini maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Emre'nin ikizi kardeşinin durumu gayet iyiydi. O da üniversite hastanemizde tedavisi devam ediyordu. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok. Bu vesileyle Emre Yazgan kardeşimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Aynı zamanda hem spor camiamıza hem de milletimize baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

BAKAN'DAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, meydana gelen çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziyede bulundu.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun…"

106 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü Sporcusu Emre Yazgan, bugüne kadar 23 turnuvada mücadele etti. 106 karşılaşmada tatamiye çıkan Yazgan, bu müsabakaların 88'ini kazandı, 18'inde ise rakiplerine mağlup oldu. Genç sporcu, bu müsabakalarda yüzde 88.02'lik başarı ortalaması yakaladı.

Kaynak: DHA

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