Türk sporunun eylül ayı programı

Milli sporcular hem takım hem de bireysel branşlarda eylül ayında birçok uluslararası müsabakada boy gösterecek.

Eylül ayında Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Dünya Güreş Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonlar düzenlenecek.

Türkiye, Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağına ve İstanbul'da da Oral B Boğaziçi Triatlonu'na ev sahipliği yapacak

Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası bugün başlayacak ve 18 Eylül'e dek sürecek dev organizasyona A Milli Basketbol Takımı da katılacak. NBA yıldızlarının yer alacağı ve tarihin en iyi şampiyonalarından biri olarak gösterilen organizasyonda 12 Dev Adam, A Grubu'nda ev sahibi Gürcistan'ın yanı sıra İspanya, Belçika, Bulgaristan ve Karadağ'la mücadele edecek.

Milli takım grup ve son 16 turunu geçmesi durumunda, madalya umuduyla Almanya'ya gidecek.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Eylül'de başlayacak FIVB Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 15 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda Filenin Sultanları, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan'la karşılaşacak.

Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da

Milli güreşçiler, 10-18 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Kadınlar, serbest ve grekoromen stilde milli sporcular madalya müsabakası verecek.

Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Dünyanın en popüler 10 branşı arasında yer alan motokrosta dünya şampiyonlarını bir araya getiren Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, Afyonkarahisar'da yapılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) olmak üzere dört dalda 120'nin üzerinde sporcu yarışacak.

Türkiye'de yapılacak yarışa Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Suzuki ve Fantic gibi fabrika takımları da katılacak. 3 Eylül'de sıralama, 4 Eylül'de final yarışlarının yapılacağı organizasyonda Türkiye'den 13 yarışçı mücadele edecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı, 180 ülkede yayımlanacak.

Boğaziçi Triatlonu, İstanbul'da yapılacak

Oral B Boğaziçi Triatlonu, 10-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

550 bireysel sporcu ile 75 takımın yer alacağı organizasyonda sporcular, İstanbul Boğazı'nda madalya mücadelesinde bulunacak.

Bulgaristan'da 14-18 Eylül'de Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Arjantin'de 20-25 Eylül'de Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yanı sıra diğer spor branşlarında da eylül ayında milli sporcuların yer alacağı çeşitli uluslararası müsabakalar yapılacak.

Öte yandan, 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası, 28-30 Eylül tarihlerinde Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek.