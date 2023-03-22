Milli Takım'da stoper çıkmazı! Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Milli Takım'da stoper çıkmazı! Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim kadro dışı kaldı

22.03.2023 14:28

Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan duyuruda, başarılı futbolcunun üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç da sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

EURO 2024 elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan Milli Takım'ın kadrosunda bir değişiklik yaşandı. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE NEDENİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 elemelerinde mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon başında sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim, Galatasaray ile çıktığı 22 mücadelede 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

TAYYİP TALHA DA ÇIKARILMIŞTI

Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç da sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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