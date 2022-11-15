Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar

İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısına katıldı. Hakan'ın genç futbolcular Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

"KORUMA BİR YERE KADAR"

Hakan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar. Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini görüyorum, hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum. Koruma bir yere kadar. Tecrübe kazanması gerekiyor oynayarak. Ben de genç yaşta oynayıp başladım" dedi, ardından gençlere tavsiyede bulundu.

"AVRUPA'YA GİTSİNLER"

Hakan, "Gençlerin Avrupa'ya gitmesi her zaman tavsiye ettiğim bir şey. Her zaman benim isteğim bu. Türkyie tabii ki zor bir lig. Ama Avrupa bence bakılan bir bölge. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatın da oluyor. Benim tavsiyem Avrupa'da oynamaları" açıklamasında bulundu, ortalık karıştı.

TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçeli taraftarlar Hakan'ın isim vermeden teknik direktör Jorge Jesus'u hedef almasına tepki yağdırdı. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: