Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar

15.11.2022 21:35

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takıma yeni katılan genç yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullanırken Arda'ya az şans veren Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a gönderme yaptı. Hakan'ın açıklamalarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.

İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısına katıldı. Hakan'ın genç futbolcular Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

"KORUMA BİR YERE KADAR"

Hakan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar. Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini görüyorum, hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum. Koruma bir yere kadar. Tecrübe kazanması gerekiyor oynayarak. Ben de genç yaşta oynayıp başladım" dedi, ardından gençlere tavsiyede bulundu.

Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı

"AVRUPA'YA GİTSİNLER"

Hakan, "Gençlerin Avrupa'ya gitmesi her zaman tavsiye ettiğim bir şey. Her zaman benim isteğim bu. Türkyie tabii ki zor bir lig. Ama Avrupa bence bakılan bir bölge. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatın da oluyor. Benim tavsiyem Avrupa'da oynamaları" açıklamasında bulundu, ortalık karıştı.

TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçeli taraftarlar Hakan'ın isim vermeden teknik direktör Jorge Jesus'u hedef almasına tepki yağdırdı. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
Fenerbahçelileri çıldırtan basın toplantısı! Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması kıyameti kopardı
YORUMLAR
500
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içim yanar A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içim yanar Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar
20:49 Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay
20:46 A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içim yanar
20:29 Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın
20:24 Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem
20:18 Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak
20:15 4 bin 800 TL maaş alıp 4 bin lira kira veren emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Eşimi sevdiğim için intihar edemiyorum
20:07 6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı
19:30 Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı
12:06 Eşinin "bayıldı" dediği kadın, hastanede gözünü açınca gerçeği anlattı: Kocam çenemden tutarak başımı duvara vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 21:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement