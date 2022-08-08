Milli kayak sporcumuz Kaan Şamgül kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi! İşte genç sporcunun son anları... - Son Dakika
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Milli kayak sporcumuz Kaan Şamgül kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi! İşte genç sporcunun son anları...

08.08.2022 11:55

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül, sokakta yürürken bir anda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Şamgül'ün kimliği arkadaşlarının emniyete kayıp ihbarında bulunmaya gelmesiyle ortaya çıktı. Kalp krizi geçirdiği anlarsa böyle görüntülendi. Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili gençlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, 4. Levent'te sabaha karşı bir sokakta bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DURUMU FARK EDEN VATANDAŞ TELEFONA SARILDI

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece saatlerinde arkadaşlarının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç, yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Milli kayak sporcumuzun son anları kamerada! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tepki vermeyen genç için polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan gencin sokakta hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Milli kayak sporcumuzun son anları kamerada! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, genç binada çıkarak iki aracın arasına geliyor. Burada eğilen genç bir süre sonra yere düşüyor. Kafasını kaldırıp etrafına bakan sporcu, yeniden yere düşüyor. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeye alınan genç hastaneye kaldırılıyor. Çalışmalar çerçevesinde polis ekiplerinin üzerinden kimlik çıkmayan gencin bilgilerini bulma çalışmaları sürdüğü esnada üniversite öğrencisi 3 genç, emniyete giderek ulaşamadıkları arkadaşları hakkında kayıp ihbarında bulunmak istedi. Gençler, ulaşamadıkları arkadaşlarının kimliğinin de kendilerinde olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu olan Kaan Şamgül olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili gençlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Milli kayak sporcumuzun son anları kamerada! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

TAZİYE MESAJI

Milli Kayak sporcusu Kaan Şamgül'ün ölümünün ardından haberi Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF), sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Acımız büyük, başımız sağ olsun. Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım Sporcumuz Kaan Şamgül geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Milli kayak sporcumuzun son anları kamerada! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Milli Takım, Kalp Krizi, Türkiye, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli kayak sporcumuz Kaan Şamgül kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi! İşte genç sporcunun son anları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli kayak sporcumuz Kaan Şamgül kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi! İşte genç sporcunun son anları... - Son Dakika
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