Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Spor

Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. İlk tedavisi Tunus'ta yapılan sporcu, Türkiye'ye getirilecek.

02.12.2024 21:19
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İSTANBUL, -TÜRKİYE Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu ile ilgili açılmama yaptı.

İlk tedavisi Tunus'ta yapılan ve büyükelçilik ve federasyonunun yakın takibindeki milli tenisçi için yapılan açıklama şöyle:

"Tunus'ta katıldığı turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzere 3 Aralık 2024 Salı günü T.C Dışişleri Bakanlığı ve T.C Gençlik Spor Bakanlığı'nın katkıları ile T.C Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla yurda getirilecektir.

Sporcumuzun sağlık durumu Türkiye Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü tarafından yakından takip edilmekte olup, sürecin her aşaması titizlikle yönetilmektedir. Altuğ'un en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm destekler sağlanmaya devam ediyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika

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