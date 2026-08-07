Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz - Son Dakika
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Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

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Golcü transferini play-off'a yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor. Yunan golcünün transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu ile görüşerek Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı, milli futbolcunun ise eski takım arkadaşına olumlu referans verdiği belirtildi.

Golcü transferini play-off'a yetiştirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Pavlidis'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor. Portekiz'den edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor.

PAVLIDIS'TEN KEREM'E TELEFON

Transfer görüşmeleri devam ederken Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. 27 yaşındaki golcünün, "Fenerbahçe nasıl?" diye sorduğu, Kerem Aktürkoğlu'nun ise eski takım arkadaşına, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" yanıtını verdiği belirtildi.

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Benfica, Vangelis Pavlidis'i 2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Yunan futbolcunun Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Pavlidis'in kontratında ayrıca 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

BENFICA'DA 64 GOL, 18 ASİST

Benfica kariyerinde şu ana kadar 112 karşılaşmaya çıkan Pavlidis, 64 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

B PLANI ENDRICK

Fenerbahçe, Pavlidis için girişimlerini sürdürürken alternatif isimler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki en önemli seçeneklerden birinin Real Madrid'in genç yıldızı Endrick olduğu belirtildi. Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, U23 yabancı kontenjanı açısından Fenerbahçe'ye avantaj sağlıyor.

Genç yıldızın önceliğinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Pavlidis transferinde istediği sonucu alamaması halinde Endrick için çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Vangelis, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    Yunan yoğurdu Yunan futbolcu valla bu gidişle bunlar ….. 0 0 Yanıtla
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