Milli yüzücüler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya için kulaç atacak

Kariyerlerinde birçok başarı elde eden milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ile Efe Turan, Almanya, Kanada ve ABD'de gerçekleşecek Avrupa ve dünya şampiyonaları ile Dünya Kupası yarışmalarında kürsüye çıkmayı hedefliyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve birçok uluslararası organizasyonda boy gösteren milli sporcular, yeni sezonda Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaptıkları kuvvet ve su antrenmanlarıyla yarışmalara hazırlanıyor.

Dünya Kupası yarışmalarının ardından Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılmayı planlayan ay-yıldızlı yüzücüler, bu organizasyonlarda gerekli kota ve puanları toplayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Berkay Ömer Öğretir: "Hedefim olimpiyatlarda yarı final ve final yüzmek"

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, AA muhabirine, 100 ile 200 metre kurbağalamada olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anımsattı.

Geride kalan yıllarda önemli başarılar kazandığını belirten Berkay, "Geçtiğimiz yıl Avrupa Uzun Kulvar ve Dünya Kısa Kulvar Şampiyonaları'nda final yüzdüm. Aynı zamanda Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda yeni rekorların sahibi oldum ve birincilikler elde ettim." diye konuştu.

Berkay, aralık ayında düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmayı amaçladığını ifade etti.

Spora ilk başladığı yıllarda en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu anlatan Berkay Ömer Öğretir, şunları kaydetti:

"Aralıkta Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası var. Bir önceki yarışlarda başardığım final başarısını tekrarlamak hatta daha ileriye gitmek istiyorum ama en önemli hedefimiz 2024 yolunda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Erzurum bu konuda güzel bir yer ve şampiyonaya burada hazırlanıyoruz. Bunu başardıktan sonra asıl hedefim olimpiyatlarda yarı final ve final yüzüp bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek. 2024 için madalya kolay değil nasıl olur bilmiyorum ama en büyük hedefim final diyebilirim."

Efe Turan: "Güzel işlere imza atmak beni ileriye daha çok motive ediyor"

Milli sporcu Efe Turan ise 10 yıldır aktif yüzücü olduğunu, Akdeniz Oyunları'nda bayrak yarışlarında 3. sırada yer alarak kürsüye çıktığını hatırlattı.

Hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu belirten Efe, şunları söyledi:

"Yazın düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda 4x200 serbest takımda yer alarak hayatımda ilk defa büyük ve köklü bir organizasyonda altın madalya aldım. Başarılarımdan dolayı çok mutluyum çünkü güzel işlere imza atmak beni ileriye daha çok motive ediyor. Her yarış tecrübe ve bir sonraki yarışlara nasıl hazırlanmamız gerektiğini ve nasıl bir süreçten geçmemiz gerektiğini öğrendiğimiz için daha iyi oluyor. Geçmişte Avrupa ve dünya şampiyonalarında final yüzdüm ama şu an hedefim hem Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ondan sonraki en büyük hedefim ise olimpiyatlarda görev almak."