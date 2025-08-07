Milliler Litvanya'ya 91-70 Mağlup Oldu

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Türkiye: Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim 8, Cedi Osman 17, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven 4, Şehmus Hazer 6, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Furkan Korkmaz 15, Alperen Şengün 4, Adem Bona 7, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 9

Litvanya: Jokubaitis 13, Blazevic 8, Normantas 15, Radzevicius 4, Sedekerskis 10, Velicka 4, Tubelis 7, Birutis 8, Bendzius 4, Zemaitis 1, Giedraitis 3, Sargiunas 3, Rubstavicius 4, Sirvydis 7

1. Periyot: 12-21

Devre: 31-52

3. Periyot: 52-73

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.

Bakan Bak, ay-yıldızlı takımı yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde takip etti.

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel maçı yerinde izledi.

Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana seyretti.

Mustafa Varank'tan millilere destek

Türkiye ile Litvanya arasında oynanan mücadelede TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, millileri yalnız bırakmadı.

Varank, karşılaşmayı saha kenarından izledi.

Adem Bona, A Milli Takım'da ilk kez forma giydi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.

Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.

22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Milli takımın hazırlık maçları

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.

Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)

15 Ağustos Cuma:

18.00 Almanya-Türkiye (Münih)

16 Ağustos Cumartesi:

18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)

20 Ağustos Çarşamba:

19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi:

20.00 Türkiye- Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)