Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Devam Ediyor

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası İstanbul'da ikinci gününde de heyecanla devam ediyor. Yarışmada 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara madalyaları yarın düzenlenecek törenle verilecek. Yarışmaya 26 il ve 48 kulüp katılım sağladı. Minikler, farklı yaş gruplarına göre belirlenen mesafelere ok atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmanın finali ise yarın yapılacak.

29.06.2024 16:06
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İstanbul'da düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor. Finali yarın yapılacak olan yarışmada 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara düzenlenen törenle madalyaları verilecek.

Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası İstanbul'da dün başlamıştı. İstanbul Okçular Vakfı tesislerinde düzenlenen yarışmaya 26 ilden yaklaşık 618 sporcu katıldı. Üç gün sürecek yarışma boyunca minikler 8-9 yaş 25 metreye, 10-11 yaş 30 metreye ve 12-13 yaş 35 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmanın son gününde ise 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için İstanbul Okçular Vakfı tesislerinde madalya töreni düzenlenecek.

Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılım sağladı. Geleneksel kıyafetlerin giyilerek yapıldığı yarışmada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı herhangi bir modern malzeme ve ekipman kullanımının olmadığı müsabakanın finali ise yarın yapılacak.

GÜZEL: 26 İLDEN YAKLAŞIK 48 KULÜP KATILIM SAĞLADI

Yarışmanın coşkulu geçtiğini belirten Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel, "Federasyonumuz 2019 yılında kuruldu. 2019 yılından beri de ülkemizdeki Türkiye şampiyonalarını, eğitim faaliyetlerini ve çeşitli geleneksek Türk okçuluğuyla ilgili faaliyetleri icra ediyoruz. Şu an çok coşkulu geçiyor ve oldukça yoğun katılımımız var, bundan dolayı memnunuz. Yaklaşık 618 sporcu katılım sağladı. 26 ilden yaklaşık 48 kulüp katılım sağladı. Özellikle 8-9 yaş grubu bizi heyecanlandıran bir yaş grubu. Buradaki çocuklarımız bizim geleceğimiz. En büyük yatırımı biz aslında bu yaş kategorisine yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki çocuklarımızın tecrübeleri ileriki yıllarda bu branşın daha da gelişmesine ve yayılmasına vesile olacak. Burada hedefi 12'den vurmaktan ziyade daha çok isabetli ve isabetsiz olarak değerlendiriyoruz. Maşallah, çocuklarımız gayet başarılı. En küçük yaş grubu 8-9 yaştan başlıyor. Minikler kategorisi dediğimiz 8-9 yaştan başlıyor 10-11 ve 12-13 diye gidiyor. E son büyükler kategorisi var orada da şu an için bir yaş kategorimiz yok, 70 yaşında da yarışmaya katılan üstatlarımız var" diye konuştu.

"ATIŞ YAPMAK ZOR DEĞİL"

Bursa'dan gelen 11 yaşındaki yarışmacı Murat Emir Tekdemir ise "2 buçuk yıldan beri okçuluk sporuna ilgi duyuyorum. Yarıştığım için mutluyum, heyecanım çok yok. Atış yapmak çok da zor değil, bu işi iyi biliyorsan atış yapabilirsin. Genelde iyi atış yapıyorum. Şu an 6 atış yaptım, hedeflerim iyi" dedi.

Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası İstanbul\'da Devam Ediyor
Kaynak: DHA

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