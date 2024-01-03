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Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler - Son Dakika
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Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'e, PAOK'un başında bulunan oğlu Razvan Lucescu'nun şans vermeyeceğini söyledi. Lucescu, ''Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum'' ifadelerini kullandı.

03.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:54
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Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi hakkında konuşan Lucescu, PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan'ın tıpkı kendisinin geçmişte yaptığı gibi Terim'e geçit vermeyeceğini söyledi.

"RAZVAN TERİM'E MAÇ KAYBETMEZ"

Oğlu Razvan'ın Yunanistan'da takdir edilen, beğenilen bir teknik direktör olduğunu söyleyen Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum" dedi.

"KAFAMI DİNLEMEK İSTİYORUM"

İlk kez ailesi ve dostlarına bu kadar geniş bir vakit ayırdığını ifade eden 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum. Lucescu, mental açıdan da şu an teknik direktörlüğe pek hazır hissetmediğini kaydederek, " Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lucescu\'dan Fatih Terim\'i deli edecek sözler
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Ne desin adam oğlum yeniler mi diyecek ne var bunda he luceskuyuda günahım kadar sewmem ama konuyla alakası yok Yanıtla 0 0

Mircea Lucescu, Panathinaikos, Fatih Terim, Paok, Spor, Son Dakika

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