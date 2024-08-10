MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'deki Başarılı Performansıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'deki Başarılı Performansıyla Dikkat Çekiyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e çıkma hedefiyle Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kulüp, geçmişteki başarıları ve köklü geçmişiyle Türk futbolunda önemli bir yere sahip.

10.08.2024 11:50
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Türk futbolunu köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'e tekrar çıkma hedefiyle kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve takviyeler yapan MKE Ankaragücü, 1. Lig'deki 9. sezonuna yarın Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de "üç büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra en fazla yer alan ekip olan MKE Ankaragücü, 1. Lig'de çok fazla kalıcı olmuyor.

Daha önceki adı 2. Lig olan ve 2001-2002 sezonundan itibaren 1. Lig ismiyle oynanan ligde, mücadele ettiği 8 sezonun 5'inde Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, küme düştükten sonraki 5 sezonun hemen ardında 3 kez tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler bir önceki sezonlarda düştüğü Süper Lig'e, 1968-1969, 1976-1977 ve 2021-2022'de şampiyon olarak çıktı.

İlk kez 1968'de

MKE Ankaragücü, 1959'dan bu yana düzenlenen profesyonel liglerde ilk kez 1. Lig'de 1968-1969 sezonunda yer aldı.

Bir önceki sezon küme düşen başkent ekibi, 1968-1969'da sezonunda şampiyon olarak tekrar Türkiye'nin en üst düzey liginde yer alma hakkı elde etti.

MKE Ankaragücü, 1975-1976 sezonunda ikinci kez küme düştü. Sonraki sezon (1976-1977) yer aldığı bir alt ligi yine şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, yeniden yine en üst lige yükseldi.

1980-1981'de kupa şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldi

MKE Ankaragücü, 1. Lig'den 1977-1978 sezonunda tekrar küme düştü ve bu sefer 2. Lig'de (şimdiki adıyla 1. Lig) 3 yıl kaldı.

1978-1979'da 2. Lig'de grubunu ikinci sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, İzmir'deki play-off finalinde Kayserispor'a 3-0 yenildi.

Sonraki sezon ise Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Tarihte ilk kez alt ligde oynayan bir takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda önce Türkiye Kupası'nı sonra da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesini taşıdı. O dönem ligde kendi grubunu 2. sırada bitiren MKE Ankaragücü, statüye göre 1. Lig'e yükselemiyordu. Ancak, başkentin futbol takımının 1. Lig'de olması gerektiğini savunan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in isteği üzerine, "Türkiye Kupası'nı kazanan futbol takımının hangi ligde oynadığına bakılmaksızın 1. Lig'e yükseltilmesi" yönünde kanunu çıkarıldı. Bu kanunla MKE Ankaragücü, tekrar 1. Lig'e yükseldi.

Bu kanun 8 yıl yürürlükte kaldı ve Ankaragücü'nden başka alt liglerde Türkiye Kupası kazanan takım olmadı.

31 yıl sonra küme düştü, 1. Lig'de de barınamadı

MKE Ankaragücü, 31 yıl aralıksız oynadığı Süper Lig'den 2011-2012 sezonunda küme düştü.

Büyük maddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, bir sonraki sezon 1. Lig'de de barınamadı ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşme başarısızlığı yaşadı.

1. Lig'e tekrar 2016-2017 sezonunda şampiyon olarak yükselen MKE Ankaragücü, bu ligde de bir sezon kaldı. 1. Lig'i 2017-2018 sezonunda 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'e tekrar yükseldi.

MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonunda küme düştüğü 1. Lig'den, 2021-2022 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

263 maça çıktı

MKE Ankaragücü, 1. Lig'de yer aldığı 8 sezonda toplam 263 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 124 galibiyet, 81 beraberlik aldı ve 205 maçı kaybetmedi. Başkent ekibi 1. Lig'de toplam 58 yenilgi aldı.

Kaynak: AA

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