Montella, Fransa maçı öncesi Zidane ile karşılaşmaktan keyif duyacağını söyledi - Son Dakika
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Montella, Fransa maçı öncesi Zidane ile karşılaşmaktan keyif duyacağını söyledi

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Montella, Fransa maçı öncesi Zidane ile karşılaşmaktan keyif duyacağını söyledi
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Fransa ile yarın Kocaeli'de oynanacak Uluslar A Ligi maçı öncesinde Teknik Direktör Montella, futbolumuza odaklanacaklarını ifade etti. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve Orkun'un sakatlıklarını aktaran Montella, Zidane ile hoca olarak karşılaşmaktan keyif duyacağını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları, böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye yarın ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarınki maç öncesinde önemli eksiklerinin olduğunu söyleyen Montella, "Çok önemli eksikler var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. 4 maçlık bir serimiz var. Listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Çünkü buradalarsa, burayı hak ettikleri için buradalar. Bu dönem hepimiz için iki yıllık dönemin başlangıcı aslında. Hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası öncesinde. Eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi göreceğimiz bir dönem" diye konuştu.

'GEÇMİŞTEN GELEN BAŞARI YA DA BAŞARISIZLIKLARI ŞİMDİKİ ZAMANA GETİRMEMEK LAZIM'

Dünya Kupası'nın ardından güven konusunda bir sıkıntıları olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Aslında öyle bir hissiyatımız yok. Dünya Kupası'nda büyük bir üzüntü yaşadık. Şimdiki zamana geçmişten gelen başarı ya da başarısızlıkları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURADAKİ İŞİMİN BİTTİĞİNE İNANMIYORUM'

A Milli Takım'daki işinin bittiğine inanmadığını ve gelen teklifleri dinlemediğini söyleyen Montella, "Benim gerçekçi olmam gerekiyor. Bu milli takıma çok bağlıyım. Başkanımız, yönetimimiz, çalışanlarımız ve futbolcularımıza kadar değinmem gerekiyor. 21 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemde geldik. Tarihimizde ilk defa lider olarak gitti. Şampiyonayı daha hatırlıyoruz. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Saymama gerek yok. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Futbol sadece acımasızdır. Ben milli takımda devam etmek istedim. Buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere takılmadım. Hatta tam tersi büyük üzüntü içerisinde ayağa kalmak istedim. Daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Bu dönemde farklı farklı teklifler de geldi. Onları dinlemedim. Kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Bu seviyede 4 maçımız var. Tarihimizde belki de ilk defa üst üste 4 maç oynayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan işimizi en iyi nasıl yapabiliriz, ülkemizi en iyi şekilde nasıl temsil ederiz onun düşüncesiyle hareket etmek zorundayız" dedi.

'ZİDANE İLE HOCA OLARAK KARŞILAŞMAK DA BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF OLACAK'

Zidane ile kariyerinde birçok kez karşı karşıya geldiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli Stadyumu'na da geliyoruz maçları takip etmeye. Bu stattaki atmosferi hepimiz biliyoruz. Yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz. Zidane ile birçok kez karşılaştık. 2 tane pozitif örnek var ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda uzatmalarda onun golüyle kaybetmiştik. Birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak karşılaşmak da benim için büyük bir keyif olacak."

'FELSEFEMİZ BÜTÜN STATLARDA OYNAYABİLMEK'

Sadece İstanbul değil birçok stadyumda oynamak gibi bir felsefeleri olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Aslında bizim felsefemiz bütün statlarda oynayabilmek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarında oynadık. Biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stat seçtik. Maç sonunda tesislerimize dönerken daha yakın olalım, rejenerasyonlarda daha hızlı olalım diye bu stadı seçtik. Burada keyif alıyoruz. Geçen hafta geldiğimde zemin iyi gözükmese de bana zeminin iyi olacağını söylediler. O yüzden bu stratejilerin içinde o kısım da var onu da düşünüyoruz tabii ki" dedi.

'FUTBOLUMUZA ODAKLANARAK İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Yarınki maçta baskı olmadan kendi futbollarını oynayacaklarını söyleyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları, böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Kaynak: DHA
Mert MüldürKocaeliFransaSporSon Dakika

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