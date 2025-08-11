Mourinho'dan Feyenoord Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho'dan Feyenoord Maçı Öncesi Açıklamalar

11.08.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mourinho, taraftarların atmosfer yaratma gücüne dikkat çekti ve turun şansının %50-50 olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rotterdam'da oynanan maçtan sonraki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Evet 'Cehennem' demiştim. Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Agresif ve vahşi değildi ama güzel bir ortam vardı. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARLARIMIZ İSTEDİKLERİ ZAMAN RAKİPLER İÇİN ZOR BİR ATMOSFER YAŞATIYORLAR'

Yarın maçta yaşanacak atmosferin taraftarın elinde olduğuna değinen Mourinho, "Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Evet 'Cehennem' demiştim. Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Agresif ve vahşi değildi ama güzel bir ortam vardı. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız" sözlerini kullandı.

'İKİSİNİN DE DÖNMESİ BİZİM İÇİN İYİ'

Sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ve Anderson Talisca'nın durumu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. Kendisi hazırlıkların ilk haftasında sakatlık yaşadı. Biz kamptayken sıkı çalışmalarını sürdürdü. İsmail kampta sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında. İsmail takımla sadece 3 gün çalışabildi. Ama böyle bir maçta kulübede bizim için bir opsiyondur. İkisinin de dönmesi bizim için iyi. Yarınki maçta ilk maçtaki oyuncular ile Talisca ve İsmail olacak elimizde.

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Geçişler sadece benim oyunum için önemli değil. Bütün teknik direktörler için çok önemli. Oyun içinde sürekli geçişler oluyor. Yarınki maçta buna bakarsanız görürsünüz. Çok fazla geçiş olacaktır. Oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya sorarsanız da aynısı der diye düşünüyorum."

'MAÇIMIZIN ERTELENMESİ BİZLER İÇİN İYİ OLDU'

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacakları maçın ertelenmesi ve Feyenoord'un hafta sonu lig maçı oynaması ile ilgili Mourinho, "Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlandığını bilmiyordum. Belirttiğiniz isimlere bakarsak ben de u18 takımımızdan sakatlanan oyuncuları sayabilirim. Belirttiğiniz oyuncular oynamayan oyuncular. NAC onlara zorluk yaşatmadı. Maçımızın ertelenmesi bizler için iyi oldu. Maç yükünün bize iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz. Bizim için iyi bir karardı. Bütün odağımız yarınki maçta. Bugün yapacağımız antrenmanda önemli bir şey çalışmayacağız. 30 dakika kalabilirsiniz. Saklayacak bir şey yok. Bütün çalışmalarımızı dün bitirdik" sözlerini sarf etti.

'MAÇ MAÇ BAKMAK GEREKİYOR'

Play-Off'a kalmak istediklerini daha sonraki hedeflerinin ise Şampiyonlar Ligi olacağını aktaran Mourinho, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" dedi.

'KEREM, BENFİCA'NIN OYUNCUSU'

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY MAÇINI SADECE 1 DAKİKA İZLEDİM'

Öte yandan Galatasaray'ın lig maçını izlediniz mi? şeklinde gelen soruya Mourinho, "Maçın sadece 1 dakikasını izledim. Sonrasında da Pazar günü Göztepe maçını izledim. Hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için onların maçını izledim" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Feyenoord, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Feyenoord Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Feyenoord Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.