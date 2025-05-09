Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti - Son Dakika
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Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, geleceğine dair konuşurken, gazetecilerin ilk 11 belirleme sürecine dair soruya verdiği cevapla da gündem yarattı.

09.05.2025 23:34  Güncelleme: 08:02
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Süper Lig'in 35. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

''HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM''

Maçla ilgili konuşan Mourinho, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız." dedi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP

Bir muhabirin " Ali Koç, 4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz olduğunu açıklamıştı. Bu konuda bir isim verdiniz mi?" sorusu üzerine cevap veren Jose Mourinho, "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim." şeklinde konuştu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna da cevap veren Portekizli antrenör, "Soruyu anlamadım." dedi. Sorunun tekrar sorulması üzerine Mourinho yeniden "Soruyu anlamadım." cevabını verdi.

"KAÇ SEFER OLDU BİLMİYORUM''

Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan'ı eleştiren deneyimli hoca, "Bugünkü maçta bile 1-0'ken her şeye karar verilmişti. Bu sezon pek çok kere başımıza geldi. Orta hakemi, uluslararası VAR hakemi çağırdı. Monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için... Aksiyon içinde hakem görmemiş olabilir, kabul edilebilir bir durum. Uluslararası pek çok maçta görev alan VAR hakemi, 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum' deyip maçı ortada devam ettirmesi... Kaç sefer oldu bilmiyorum. 1-0'dan sonra rakip 2-1 öne geçse, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşurduk. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Başkan Ali Koç'un ''Mourinho'nun kalmasını doğru buluyorum'' sözlerine cevap veren Jose, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." dedi.

"İLK 11'İ ŞÖYLE YAPIYORUM"

Mourinho, ilk 11 tercihleriyle ilgili soruya da cevap vererek, "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." yorumunu yaptı.

Mourinho\'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Muhammed Akici:
    tazminat almadan bi yere gitmem diyor 146 12 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yazı tura antrenör olduğun belli zaten,bide dalga geçiyor.muhabirlerde kabahat,terkedin salonu konuşsun kendi kendine 122 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Konuşmalara bak. İyice şirazesi kaydı. Daha fazla küçük düşme. Avrupadan silindin. Git arabistanda son vurgununu yap. 111 12 Yanıtla
  • Murat Özden:
    sen küçümsediğin derbilerin hesabını ver şamar oğlanına döndün hala ukalalık peşindesin az utan 89 10 Yanıtla
  • Hakan1421:
    takımını şampiyon yapamadığından ve İlk 5. sıradaki takımlar arasında sonuncu olmamdan belliydi, zaten 72 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bedavaci 55 7 Yanıtla
  • 220822B.:
    bizim gazeteciler işi çok ciddiye alıyor adam ise bu işi keyf almak için yapıyor böyle gazeteciye böyle kapak cevaplar… 27 20 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Bir atasözü vardır. At sahibine göre kişner. Bu adam böyle konuşuyorsa buna izin verenler buna iş verenler sayesinde. Acı olan kendileri ile dalga geçilen aşağılanan insanlar, Mou diyorsa doğrudur diye bakıyorlar. 46 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    tam TÜRKİYE NİN DURUMUNU ÖZETLEYEN HOCA EKONOMİ AYNI MOURİNHO GİBİ ADAM RESMEN BAŞAK GEÇMİŞ. 39 3 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Bizim gazetecilerin yerinde olsam bu adamın basın toplantısı na bile katılmam için boş bir adam 33 2 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    büyük hoca. seneyede başkanla birlikte kalmalı. 34 1 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ne ilginç demi futbol , şu asagida yorum yapanlar Mourinho ya futbol konusunda bilgiçlik tasliyor, adam dünyanın en iyi hocalarının zirvesini çıkmış biri, yorum yapanlar ise. :)))) çok enteresan bu futbol seyircisi 5 23 Yanıtla
  • rs202020:
    Derhal sınır dışı edilmeli.... Televole ACUN ve Ali Babanın eseri... 20 4 Yanıtla
  • 6490203:
    bu bir hastalık arkadaşlar hakemefobi deniliyor sürekli hakem suçlama hastalığı kuzenimde de var bu hastalıktan 15 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali Yavuztürk:
    Buradaki yorum yapanlar hiçbiri Fenerbahçeli değil malum camianın taraftarları 0 17 Yanıtla
  • Sessiz Adam:
    Ben bu camiyayı çözdüm diyor egoist küstah kendini hep haklı gören zenginler topluluğu diyor hepinizi satın alırım diyor 14 0 Yanıtla
  • Hakan Polat:
    Bu adam kendini zeki zanneden aldığı paraların karşılığında gorevini yapmayan,bence futboldan anlamayan bir adamdir 10 0 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    hayır bunun tazminat derdinde cinconlullari geriyor morinho işlerine gelmiyor yaptıkları pislikleri Avrupa duyacak diye gitmesini istiyorlar 0 5 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    hakemi konuşamazsın elbette net iki kırmızı kartı es geçti hala yapı var sapı var 0 0 Yanıtla
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