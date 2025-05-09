Mourinho\'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Süper Lig'in 35. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

''HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM''

Maçla ilgili konuşan Mourinho, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız." dedi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP

Bir muhabirin " Ali Koç, 4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz olduğunu açıklamıştı. Bu konuda bir isim verdiniz mi?" sorusu üzerine cevap veren Jose Mourinho, "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim." şeklinde konuştu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna da cevap veren Portekizli antrenör, "Soruyu anlamadım." dedi. Sorunun tekrar sorulması üzerine Mourinho yeniden "Soruyu anlamadım." cevabını verdi.

"KAÇ SEFER OLDU BİLMİYORUM''

Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan'ı eleştiren deneyimli hoca, "Bugünkü maçta bile 1-0'ken her şeye karar verilmişti. Bu sezon pek çok kere başımıza geldi. Orta hakemi, uluslararası VAR hakemi çağırdı. Monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için... Aksiyon içinde hakem görmemiş olabilir, kabul edilebilir bir durum. Uluslararası pek çok maçta görev alan VAR hakemi, 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum' deyip maçı ortada devam ettirmesi... Kaç sefer oldu bilmiyorum. 1-0'dan sonra rakip 2-1 öne geçse, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşurduk. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Başkan Ali Koç'un ''Mourinho'nun kalmasını doğru buluyorum'' sözlerine cevap veren Jose, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." dedi.

"İLK 11'İ ŞÖYLE YAPIYORUM"

Mourinho, ilk 11 tercihleriyle ilgili soruya da cevap vererek, "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." yorumunu yaptı.