Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin\'in Fenerbahçe\'ye faturası çok ağır oldu

Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers, Samsunspor) kadroya alınmayan ve hakkında kadro dışı kaldığı iddiaları ortaya Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye bir yıllık maliyeti çok ağır oldu.

KİRALAMA BEDELİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ahli'den 8 milyon euro (327 milyon TL) karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İki takım arasında yapılan anlaşmada Fransız yıldız için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

FENERBAHÇE'YE 35 MİLYON TL EKSİ YAZDI

Fenerbahçe, bu sezon şimdiye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil olmak üzere toplamda 291.2 milyon TL gelir hak etti. Buna rağmen Saint-Maximin'in kiralama bedeli sarı-lacivertlilerin kasasına 35.8 milyon TL eksi yazdı.

MAAŞININ TAMAMINI AL-AHLI KARŞILIYOR

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamını sarı-lacivertlilere geldiği kulüp olan Al-Ahli karşılıyor. Saint-Maximin'in yıllık maaşının yaklaşık 13 milyon euro olarak biliniyor.

MOURINHO YERDEN YERE VURDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken futbolcusu Allan Saint-Maximin için "Sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

NAPOLİ'YE TRANSFER OLAMADI

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Allan Saint-Maximin'in devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Mali anlaşmazlıklar nedeniyle Fransız futbolcunun İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Saint-Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.