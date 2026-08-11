Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa özet: Jose Mourinho'nun Real Madrid antrenmanındaki yüksek konsantrasyonu, hırsı ve çalışmanın sertlik seviyesi dikkat çekti. Arda Güler'in de performansıyla öne çıktığı görüntüleri izleyen Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemi hatırlatarak "Burada neden böyle hırslı değildin?" ve "Yazıklar olsun" yorumları yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in antrenmanından görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Çalışmadaki mücadele seviyesi ve oyuncuların yüksek temposu dikkat çekerken, Mourinho'nun antrenman boyunca oldukça konsantre ve istekli olduğu görüldü.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Antrenmanda öne çıkan futbolculardan biri de milli yıldız Arda Güler oldu. Genç futbolcu, çalışmadaki performansı ve yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Mourinho'nun oyuncularla yakından ilgilenmesi ve antrenmanın temposunu sürekli yüksek tutması da görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE DÖNEMİYLE KIYASLANDI

Görüntüler özellikle Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çekti. Mourinho'nun Real Madrid'deki antrenmanlarda sergilediği yüksek enerji, sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle kıyaslandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntüleri izleyen Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemi hatırlatarak "Burada neden böyle hırslı değildin?" ve "Yazıklar olsun" yorumları yaptı.

Jose Mourinho, Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    onu buraya getiren kişiye sormak lazım .Tatilini yaptı,gitti.Amacı olan hoca ve topçu almak gerekiyor.örneğin lukaku yu almakta büyük hata. 6 2 Yanıtla
  • suat kahraman suat kahraman:
    böyşe uydurma saçma bir haber görmedim 1 4 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    bunu Sayın Ali Koç’a sormak lazım Ali Koç Maria’yı gezdirmekten eğlençelerden gece kulüplerinden geri getirmedi ki hızlı çalışmaya zaman bulsun maalesef 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ’cü hainin ablası adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 15:17:26. #7.13#
SON DAKİKA: Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.