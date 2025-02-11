Muay Thai'de Kardeşler Arasında Başarı Yarışı - Son Dakika
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Spor

Muay Thai'de Kardeşler Arasında Başarı Yarışı

Muay Thai\'de Kardeşler Arasında Başarı Yarışı

Türkiye ve uluslararası arenada birçok dereceye sahip Muay Thai milli sporcusu Cemile Aykoç, kendisine özenerek spora başlayan kardeşi Merve Nur Aykoç'un antrenörlüğünü yapıyor. Merve Nur, Ege Bölge Şampiyonası'nda birincilik elde ederek dikkat çekti.

11.02.2025 11:00  Güncelleme: 11:03
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TÜRKİYE ve uluslararası arenada birçok derecesi bulunan Muay Thai milli sporcusu Cemile Aykoç (20), kendisine özenerek aynı spora başlayan lise öğrencisi kardeşi Merve Nur Aykoç'un (16) antrenörlüğünü yapıyor. Ablasının yolunda ilerleyen Merve Nur, son olarak 6-9 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen şampiyonada birincilik elde ederek, Ege bölge şampiyonu oldu.

Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Cemile Aykoç, 7 yıl önce başladığı Muay Thai sporunda her geçen yıl başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'de sayısız derece ve şampiyonluklar kazanan Aykoç, uluslararası arenada da 2022 Muay Thai Gençler Avrupa ikincisi, 2022 Kick Boks Dünya Kupası şampiyonu, 2023 Muay Thai U23 Avrupa ikincisi, 2023 Muay Thai U23 Dünya ikincisi, 2023 Muay Thai büyükler Avrupa ikincisi, 2024 Muay Thai U23 Dünya ikincilikleri de elde ederek, önemli başarılara imza attı.

KARDEŞİ DE ABLASINA ÖZENEREK SPORA BAŞLADI

Bu durum ailesini gururlandırırken Cemile Aykoç, İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 11'inci sınıf öğrencisi kardeşi Merve Nur Aykoç'a (16) örnek oldu. Merve Nur da ablası gibi aynı spora başladı. Merve Nur'un antrenörlüğünü ise milli sporcu olan ablası Cemile Aykoç, yapıyor. İki kardeş, Türkiye ve dünya çapında başarılara imza atmak için çalışıyor.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Ablasının antrenörlüğünü üstlendiği Merve Nur, son olarak 6-9 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar'da, düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası'nda 1'incilik elde etti. Merve Nur, bu başarıyla ablasını sevindirdi. Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye şampiyonasına hazırlanan abla kardeş, büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Ablasının başarısının kendisini bu spora özendirdiğini belirten Merve Nur Aykoç, "Ablamın dereceleri ailemizi gururlandırdı. Ablamın arada antrenmanlarını ve maçlarını izliyordum. Ben de bu spora başlama kararı aldım. Ablam, 'Beni geç, benden daha iyileri hak et' dedi. Bunun içim elimden geldiğince çalışıyorum. Antrenmanlarımı ablam yaptırıyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Arkamda destekçim olarak duruyor" diye konuştu.

'ABLAM GİBİ AİLEMİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM'

En büyük destekçisi ablasına teşekkür eden Merve Nur Aykoç, "En son Afyonkarahisar'da yapılan Ege Bölge Şampiyonası'nda birinci oldum. Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na kazanma şansı elde ettim. Buradan da elde edeceğim başarı ile ben de ablam gibi ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

'UMARIM BENDEN DAHA İYİ YERLERE DE GELİR'

Kardeşinin başarısıyla kendisini geride bırakmasını isteyen ve bu doğrultuda kardeşini çalıştıran Cemile Aykoç, "7 yıl önce spora başladım. Birçok Türkiye, Avrupa ve dünya derecelerim var. Aynı zamanda milli sporcuyum. Sporculuğumun yanı sıra eğitmenliğe de başladım. Birçok sporcuya ders veriyorum. Bunlardan biri de kardeşim. Beni geçmesini istiyorum ve onunla ayrıca antrenman yapıyoruz. Başarılı olması beni gururlandırıyor, onu izlerken ringde kendi maçlarımdan daha çok tedirgin olsam da eli kalktığı zaman çok çok mutlu oluyorum. Beni geçmesi ve daha iyi yerlere gelmesi içinde çok çalışıyoruz, umarım benden daha iyi yerlere de gelir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muay Thai'de Kardeşler Arasında Başarı Yarışı - Son Dakika

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