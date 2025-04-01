Muğla Büyükşehir sporcusu Aybige\'nin dünya ikinciliği yolculuğu

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, masa tenisinde ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen genç sporcu, 2032 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Masa tenisi antrenörü olan anne ve babasının izinden giden Aybige, çok küçük yaşlarda spora başladı. Antrenman salonlarında ailesini izleyerek başlayan ilgisi, kısa sürede tutkuya dönüştü. Sistemli çalışmaları ve yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Aybige, en iyi 16'lar Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok ulusal başarıya imza attı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Aybige, şimdi olimpiyat hedefi için yoğun bir antrenman sürecine girmiş durumda. Başarısında ailesinin desteği kadar, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sporcu destek programlarının da payı büyük.

Aybige Feride Üstündağ: Hedefim 2032 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, masa tenisinde hem ulusal hem uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. U11 kategorisinde dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen genç sporcu, şimdi 2032 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

"Antrenman, okul ve disiplin"

Spor hayatını disiplinli bir programla sürdüren Aybige, günlük rutini hakkında şu bilgileri verdi. "Günlük antrenmanlarımızı bazen daha yoğun yapıyoruz. Maç kombinasyonları üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar Makedonya, Kosova, Fransa, İsviçre, Almanya gibi 8 ülkeye gittim. Son olarak dünya ikinciliğine yükseldim. Günlük bir programım var, buna mümkün olduğunca sadık kalmaya çalışıyorum. Bu sayede okul ödevlerimi de yapabiliyorum. Okul derslerim de tenis kadar önemli. Not ortalamam 90, bu da beni mutlu ediyor. Büyüdüğümde de pilot olmak istiyorum."

"Aybige'yi zorlamadık, tercih ona aitti"

Aybige'nin babası ve aynı zamanda Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde masa tenisi antrenörü olan Mehmet Babür Üstündağ da kızlarının spora yönlendirilmediğini özellikle vurguluyor: "Ailece masa tenisçisiyiz ama Aybige'ye bir baskı yapmadık. Bizi izleyerek kendi ilgisini keşfetti. 2021'de ilk resmi turnuvasına katıldı. 2024 itibarıyla milli takım ve açık turnuvalarda boy göstermeye başladı. Şu an U11 kategorisinde dünya ikincisi. Hedefimiz, bu başarıyı yaş gruplarıyla birlikte üst seviyeye, yani olimpiyat düzeyine taşımak"

"Şampiyonluk baskısı değil, gelişim hedefi"

Baba Üstündağ, başarıya ulaşmanın bir baskı sonucu değil, bilinçli gelişim süreciyle mümkün olduğunun altını çiziyor: "Okulla birlikte sporu yürütmek kolay değil. Yaşıtlarının katıldığı sosyal etkinliklere her zaman dahil olamıyor ama biz masa tenisiyle sosyal yaşamı birlikte planlamaya çalışıyoruz. Gittiğimiz turnuvalarda şampiyonluk baskısı oluşturmadık. Amacımız onun yeni sosyal ortamlar tanıması, yeni rakiplerle oynaması ve gelişmeye açık bir sporcu olması. Bundan sonraki hedefimiz 2032 Avustralya Olimpiyatları'nda Aybige'nin Türkiye'yi masa tenisinde temsil etmesi."

"Bu sadece bizim değil, Muğla'nın başarısı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm destekçilere teşekkür eden Mehmet Babür Üstündağ: "Ahmet Aras Başkanımıza, kulüp yetkililerine, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu başarı sadece bizim değil, Muğla'nın başarısı. Bu destek, yeni sporcuların da önünü açacaktır."

Anne Üstündağ: "Aybige ile gurur duyuyorum"

Aynı zamanda Aybige'nin antrenörü olan annesi Hale Balım Üstündağ ise kızının yolculuğuna şöyle eşlik ettiğini anlatıyor: "Onun başarılarını görmek beni hem bir anne hem bir öğretmen olarak çok mutlu ediyor. Nisan ayında önce takım ve ferdi Türkiye Küçükler Şampiyonası, ardından Kayseri'de Minikler Türkiye Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ve Ağustos'ta Avrupa Minikler Şampiyonası'na katılacağız. Olimpiyat hedefimiz için çok çalışmamız gerekiyor."

Başkan Aras: "Muğla'nın sporcularıyla gurur duyuyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların elde ettiği başarıların, Muğla adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Muğla'nın genç sporcuları hem ulusal hem de uluslararası arenada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Her biri, azimleriyle, disiplinleriyle ve yetenekleriyle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sporu teşvik etmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu anlayışla hem altyapıya yatırım yapıyor hem de sporcularımıza ihtiyaç duydukları her alanda destek veriyoruz. Bugün dünya sıralamasında yer alan bir sporcumuz varsa, bu yalnızca bireysel bir başarı değil; Muğla'nın gençlerine sunduğu imkanlarını, doğru politikaların ve ortak emeğin bir sonucudur. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başarıların sayısı artacak, Muğla'mız önemli bir spor merkezi haline gelecektir" - MUĞLA