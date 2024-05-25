Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası başladı

Muğla\'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, 10 kilometrelik Bozburun etabı ile başladı. Binlerce profesyonel yüzücü, Marmaris'e gelerek şampiyonluk için kulaç attı. Şampiyona, Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya ve Suriye'den binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Şampiyonada 10 farklı kategoride yarışlar düzenlenecek ve dereceye giren yüzücüler ödüllerini alacak. Şampiyonanın onur konukları ise İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands olacak.

25.05.2024 15:31
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, 10 kilometrelik Bozburun etabı ile başladı. Marmaris'e gelen binlerce profesyonel yüzücü, şampiyonluk için kulaç attı.

Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ev sahipliğinde başladı. Dün 10 kilometrelik Bozburun etabı ile başlayan şampiyona 26 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya, Suriye ülkelerinden binlerce sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonanın ilk günü, Açık Su Yüzme Şampiyonası 10K'nın startı Bozburun Yat Kulübü'nden verildi. Marmaris'in eşsiz sularında yüzlerce sporcunun yarışacağı ve 3 gün sürecek olan şampiyonada 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi farklı parkurlarda 4 bine yakın kulacın atılacağı 10 farklı şampiyona düzenlenecek.

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen şampiyonanın onur konukları ise İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands'da olurken, büyükelçiler de şampiyonada sporcularla birlikte kulaç atacak.

Dereceye giren yüzücüler ödüllerine kavuştu

Şampiyonanın ilk etabı başarıyla tamamlanırken '2023 Skoda Turkuaz Yüzme Serisi 3K Yılın Şampiyonları', 'Aroma Metin Duruk 2023 Yılı Sportmenlik ve Başarı Ödülleri' ve 'Montel Yılın Pozitif Sporcusu' ödül töreni gerçekleştirildi. Kadınlar wetsuit 10K-f kategorisinde Galatasaray takımından 50 yaşındaki Özlem Ör birinci, Yapı Kredi Spor Kulübü'nden 33 yaşındaki Pınar Kaymaraz Kalaycı ikinci ve Albatros Su Sporlarından 42 yaşındaki Nilay Ulugergerli üçüncü oldu. Erkekler wetsuit 10K-f kategorisinde ise Team İstanbul Triatlon Spor Kulübü'nden 40 yaşındaki Duygun Yurteri birinci, Team Göztepe S.K.'dan 34 yaşındaki Mert Acun ikinci, Team Ferdi takımından 36 yaşındaki Gökay Durmaz üçüncü oldu.

Kadınlar no-wetsuit 10K-f kategorisindeki yarışlarda, birinci sırada 38 yaşındaki Yasemin Altıntaş (Team Ussk), ikinci sırada 37 yaşındaki Cemre Artan Koç (Team Freakans Yüzme Akademisi Spor Kulübü) ve üçüncü sırada 51 yaşındaki Viktorya Üçüncü (Team Freakans Yüzme Akademisi Spor Kulübü) sırada yer aldı. Erkekler no-wetsuit 10K-f kategorisinde ise birinci sırada 38 yaşındaki Muhammed Naim Mısrlıoğlu (Team Başakşehir Yüzme Spor Kulübü), ikinci sırada 55 yaşındaki Marco Allegretti (Team Attraversatori Di Pozzanghere) ve üçüncü sırada 49 yaşındaki Lucien Smıts (Team Individual) yer alırken dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak olan şampiyonada yarışlar bugün ve yarın İçmeler Mahallesi'nde devam edecek. Ayrıca İçmeler'deki yarış parkurunda bu akşam gece yüzmesi yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası başladı - Son Dakika

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