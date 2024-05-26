Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi

Muğla\'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, üç gün süren yarışlarla sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 900 yüzücünün katıldığı şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar düzenlendi. Şampiyonanın onur konukları arasında İtalya ve Hollanda büyükelçileri de yer aldı. AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, şampiyonada sergilenen performansların çok değerli olduğunu belirtti ve sürdürülebilirlik açısından Marmaris AquaChallenge'ın önemine vurgu yaptı. Yarışlarda genel klasman birincileri de açıklandı.

26.05.2024 23:45
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gün süren 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve koordinesinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, Hollanda, Almanya, Belçika, Ukrayna, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya ve Suriye'den 9 ile 82 yaş aralığında 900 yüzücü katıldı.

Martı Hotels&Marinas'ın ev sahipliğini yaptığı şampiyonanın son gününde, Martı Hotels 5K açık su yüzme yarışı, Setur Marinas açık su yüzme yarışı 1K, Aroma AquaKids, Quick Finans Kadınlar 4x400 metre Bayrak ve Quick Sigorta Erkekler 4x400 metrelik Bayrak Yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın onur konukları İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin moral hocalığı yaptığı yarışlarda, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla gece yüzmesi, 3K ve 5K kategorilerinde kulaç attı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonalarda üç gün boyunca çok değerli performanslar sergilendiğini söyledi.

Şampiyonalara 10 yıl önce başladıklarını hatırlatan Demirel, "21. şampiyonamızı yaptık. Sürdürebilirlik çok önemliydi. İlk Marmaris'te başlamıştık. 21. şampiyonamızı da Marmaris'te yaptık. Marmaris AquaChallenge değer kattı. Bu şampiyonalarda wetsuit uyguladık. Sporcu performanslarını efektif takip edebilmek açısından bu önemli bir gelişme." diye konuştu.

Şampiyonalarda kategorilerinde genel klasman birincileri şöyle:

Setur Marinas 1K erkekler Muhammed Naim Mısırlıoğlu, kadınlar Özlem Ör.

Skoda 2K erkekler Emre Öztürk, kadınlar Özlem Ör.

Skoda 3K erkekler Muhammed Naim Mısırlıoğlu, kadınlar Eleonora Guglielmi.

Skoda 3k Wetsuit erkekler Emre Öztürk, kadınlar Özlem Ör.

Martı Hotels 5K erkekler Muhammed Naim Mısırlıoğlu, kadınlar Yasemin Altıntaş.

Martı Hotels 5K Wetsuit erkekler Emre Öztürk, kadınlar Özlem Ör.

Shell 10 K Wetsuit erkekler Duygun Yurteri, kadınlar Özlem Ör.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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