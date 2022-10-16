Yarışmacılara başarı dileyen Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da bu yıl ki yarışlarda "mavi ekonomi"yi ön planda tuttuklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Bodrum, Amasra, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muğla haberi! American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendi - Son Dakika

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