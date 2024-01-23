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Muğla Karması Hokey Takımı Ankara'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Muğla Karması Hokey Takımı Ankara'da Şampiyon Oldu

Muğla karması hokey takımı, Ankara'da düzenlenen şampiyonada birbirinden güçlü rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Takımın antrenörü Serkan Şen, kızlarının başarısından gurur duyduklarını ve Avrupa Kupası'nı Muğla'ya getirmek istediklerini söyledi.

Muğla Karması Hokey Takımı Ankara\'da Şampiyon Oldu
23.01.2024 - 16:54,
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Muğla karması Hokey takımı Ankara'da oynanan karşılaşmalarda kupayı Muğla'ya kazandırdı.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri temsilcilerinin katıldığı 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan şampiyonada, ilk turda Ankara Hokey Yıldızlarını 17-0, 2. turda Zonguldak Gençlik Merkezini 8-0, 3. turda Tokat İl Karmasını 5-1, 4. Turda Kırklareli İl Karmasını 6-1, Yarı Finalde Denizli İl Karmasını 5-2, final maçında ise Amasya İl Karmasını 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline kazandırdı.

Muğla Hokey Karması Antrenörü Serkan Şen" Şampiyon olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz, kızlarımızla gurur duyuyoruz, inşallah Avrupa Kupası'nı Muğla iline getirmek istiyoruz "diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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