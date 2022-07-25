Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu

25.07.2022 11:32
Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Muğla'yı Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Final Grubunda Antalya'nın Alanya ilçesinde temsil eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Karması Hokey Takımı ilk turda İstanbul'u 8-1, 2. turda Zonguldak'ı 13-2, 3. turda Amasya'yı 12-1, 4. turda Şanlıurfa'yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana'yı 9-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla'ya kazandırdı.

Türkiye şampiyonluklarının mimarı baş antrenör Serkan Şen emeği geçen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Menteşe Spor Salonu personellerine ve destek olan herkese sonsuz teşekkürlerini iletti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; "Muğla Gençlik ve Spor Ailesi olarak hokey branşında şampiyonluklarına bir yenisini ekleyen hokey kız takımı sporcularını, antrenörlerini ve teknik ekibi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da sıcak hava yoğunluğu Bodrum'da sıcak hava yoğunluğu 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sona erdi 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sona erdi
Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement