Muğlaspor evinde ilk puanını son dakikada Osundina'nın golüyle aldı - Son Dakika
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Muğlaspor evinde ilk puanını son dakikada Osundina'nın golüyle aldı

Muğlaspor evinde ilk puanını son dakikada Osundina\'nın golüyle aldı
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Trendyol 1'inci Lig'de tadilatı tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda ilk kez gece maçına çıkan Muğlaspor, Vanspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni transfer Osundina'nın 89'uncu dakikadaki golüyle evindeki ilk puanını alan Muğlaspor, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk kez tadilatı tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda maça çıkan, evinde ilk kez de gece maçı oynayan Muğlaspor, Vanspor'la 2-2 berabere kaldı. Işıklandırma, skorbord ve elektronik bilet turnikesi çalışmalarının bitmesinin ardından evine kavuşan Muğlaspor, 12'nci dakikada geriye düştü. Muğlaspor tarihinin 1'inci Lig'deki ilk golüne imza atan Yasin Uzunoğlu, 39'uncu dakikada ağları havalandırdı. Yasin böylece bu ligde Atatürk Stadı'nda da yeşil-beyazlıların golünü atan ilk isim oldu. Muğlaspor, 55'inci dakikada bir kez daha geriye düştü.

OSUNDINA İLK MAÇINDA PUANI GETİRDİ

Maçın 89'uncu dakikasında sahne alan yeni transfer Oluwakorede David Osundina fileleri sarsarak Muğlaspor'un evindeki ilk puanını almasını sağladı. Karşılaşmadan iki gün önce cuma günü Portekiz Süper Lig temsilcisi Casa Pia'dan kiralanan ve takımla tek antrenmana çıkan 22 yaşındaki futbolcu 78'inci dakikada Diarra'nın yerine oyuna dahil olduğu maçta son dakikalarda golü bulup takımına 1 puanı getirdi. Bu sonuçla ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, 4 maçlık gol yememe serisi sonrası basit goller yediklerini söyledi.

KOŞUKAVAK'TAN KOLAY GOL UYARISI

İç sahada ilk maçlarını kazanmak istediklerini belirten Koşukavak, "4 haftadır gol yemeyen takım bu kadar kolay iki gol yememeliydi. Böyle basit iki gol yememiz beni çok rahatsız etti. İlk iç saha maçımızı kazanmayı çok istedik. Oyunun başında çok duygusallaştık. O nedenle kontrolsüz oynadık. Bazen yüksek motivasyon oyun aklından uzaklaştırabiliyor. Yediğimiz ilk gol ve ikinci gol birebir aynı. Dikkatli oynamalıyız. Biz ilk defa iç sahada oynuyoruz. Bizim de handikaplarımız var. Kolay bir iş yapmıyor oyuncularım. Ona rağmen çok ciddi reaksiyonlar gösteriyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Trendyol, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor evinde ilk puanını son dakikada Osundina'nın golüyle aldı - Son Dakika

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