Muhammed Dursun'dan Kemer Koruma Sözü - Son Dakika
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Muhammed Dursun'dan Kemer Koruma Sözü

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Muhammed Dursun, Dubai'de Şubat 2025'te kemerini koruyacak ve Türkiye'yi temsil edecek.

05.11.2024 10:12
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- Muhammed Dursun: " Dubai'de şampiyonluk kemerini koruyarak yoluma devam edeceğim"

BAKÜ - Dubai'de Şubat 2025'te yapacağı altın kemer maçının hazırlıklarını Azerbaycan'da sürdüren kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, "Dubai'de şampiyonluk kemerini koruyarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Şubat 2025'te gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan altın kemerli milli kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvayı ve Azerbaycan'daki hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Azerbaycan'da iyi sporcularla birlikte antrenman yapma fırsatı yakalıyoruz"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kamp süreci geçirdiğini belirten Dursun, "Biliyorsunuz önümüzdeki aylarda Dubai'de maçım var ve bunun için Azerbaycan'a geldik ve şu anda hazırlık sürecimiz var. İlk başta Rusya, Moskova'da geçirecektim ama süreci Azerbaycan, Bakü'ye çevirdim. Çünkü burada hemen hemen ağır sıklet sporcu bulabiliyoruz. Bahram Recepzade ve bunun gibi birçok iyi sporcularla birlikte antrenman yapma fırsatı yakalıyoruz" dedi.

"Ünvanlımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz"

Azerbaycan'da 15 günlük bir antrenman süreci geçireceğini vurgulayan Dursun, "Bundan sonraki sürecimde, Rusya, Moskova'ya, oradan da Çeçenistan'da 1 ay kalıp hazırlık süreci geçireceğim. Sabah ve akşam olacak şekilde burada antrenmanları yapıyoruz. Sabahları uzun koşu, akşamları teknik, taktik antrenmanları yapıyoruz. İyi bir süreç, formumuz güzel. İnşallah buradaki hazırlık süreçleriyle birlikte ünvanlımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi sporcusuyla da dövüşebilirim"

Dubai'de karışılacağı sporcunun kim olacağının kendisi için hiçbir şey fark etmediğini belirten Dursun, "Bugün eldivenleri çıkarın, dünyanın en iyi sporcusuyla da dövüşebilirim. Anavatandayım. Çünkü bir iki devlet, bir milletiz. Allahın izniyle buradaki mücadelemle, burada aldığım sonuçlarla Dubai'de şampiyonluk kemerini koruyarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı, ayrıca da Türk milletini temsil edecek"

Muhammed Dursun'u yakından takip ettiklerini belirten Bakü eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç, "Hem yerli, hem millidir ve değerlerimize çok önem verir. Dubai'de başarılı bir şekilde unvanını koruyacaktır. Onun başarısını Türkiye'nin başarısı olarak değerlendiriyorum. İçerisindeki insanlar, yani Azerbaycan Türkleri, Türkiye ile hiç farkı yok. Burada dediğim gibi bir moralle, büyük bir gururla gidecek. Buradaki moral farklı bir moral olacak. Hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı, ayrıca da Türk milletini temsil edecek. Esasında budur. Ben ona inanıyorum, dua da ediyorum. İnşallah dualarımız kabul olur. Kendisi de başarılı bir şekilde bizi temsil eder" diye konuştu.

"Ağır sıklet kıtalar arası unvanına ebedi sahibi olma yolunda bir adım daha atacaktır"

Hazırlık süreci boyunca elinden geldiği kadarıyla Muhammed Dursun'un yanında olmaya çalıştıklarını belirten Ümit Adıgüzel, "Gerek Dubai sürecinde, gerek Azerbaycan kamplarında, Rusya kamplarında gayet iyi çalışıyor, gayet özverili bir şekilde çalışıyor. Biz de gece gündüz elmizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Dubai'deki kemer koruma müsabakasında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bizleri onurlandırarak, bizleri gururlandırarak bu maçı alacağını düşünüyorum. Burada son iki maçıyla beraber ağır sıklet kıtalar arası unvanına ebedi sahibi olma yolunda bir adım daha atacaktır Dubai'yle beraber" dedi.

Muhammed Dursun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Şubat 2025'te gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Rusya, Fransa, Özbekistan, İngiltere ve Amerika'dan sporcuların katılacağı organizasyonda kemer koruma maçına çıkacak olan Dursun, Azerbaycan'dan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da hazır süreci geçirecek.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kick Boks, Türkiye, Kemer, Dubai, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Dursun'dan Kemer Koruma Sözü - Son Dakika

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