Adana Demirspor\'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho\'ya salladı

Spor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türk futboluyla ilgili söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuk takıma sert sözlerle yüklenen Sarıgül, bu kez de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Türk futbolu hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdi.

"KİRLİ ARIYORSAN BAŞKA YERE BAK"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sarıgül, "Sevgili Mourinho, sen sahadaki futboluna bak. Türkiye'de hiç kimse gençlerimize kirli diyemez. Bizim gençlerimiz Çanakkale'de, Kocatepe'de, Anafartalar'da mücadele verdi ve bu güzel cennet vatanımızı kurdu. Bizim gençlerimiz kirli değil, tertemizdir. Kirli arıyorsan başka yere bak" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde 1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri" törenine katılan ve "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu için "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullanmıştı.

A.DEMİRSPOR'UN SAHADAN ÇEKİLMESİNİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının ardından da sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve Adana temsilcisini hedef almıştı. Sarıgül, "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır" demişti.