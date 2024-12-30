Nazillispor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Nazillispor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Nazillispor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor, sezonun ilk devresini düşme potasının üzerinde tamamlarken, teknik direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Fırıloğlu, oyuncularının morallerinin iyi olduğunu ve ikinci yarıda çıkış hedeflediklerini belirtti.

30.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 9 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmana Almanya'da düğünü olan Zahit Fındık ile izinli olan Nicolo Avellino, Kürşat Babamoğlu, Bayram Enes An, Furkan Balaban ve Selçuk Hakalmaz katılmadı.

İkinci yarı için umutlu olduklarını ifade eden Fırıloğlu, "Ligin ilk yarısını çok zorlu bir süreçle tamamladık. An itibarı ile tüm oyuncularımızın moralleri iyi. İzinli olan 6 oyuncumuz ise çalışmalara katılmadı. İzinlerinin bitiminde futbolcularımız aramızda olacak. İkinci yarıda fikstür avantajımızı da iyi kullanarak çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Bunu oyuncularımızın tümü istiyor. Çünkü biz iyi bir takımız. Tüm Nazilli halkımızın ve taraftarlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nazilli, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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