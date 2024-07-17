Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı - Son Dakika
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Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı

Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele\'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Nice'e imza atan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılardaki kariyeri ve gündem olan fazla kilolarıyla ilgili konuştu. Sarı-kırmızılı takımda çok şey öğrendiğini söyleyen Fransız futbolcu, Türkiye'de çok konuşulan fiziksel durumu hakkındaki soruya ise "Her şey o ana, o mekana bağlı. İnsanlar, insan olarak kaldığımızı unutuyor. Biz robot değiliz" yanıtı verdi.

17.07.2024 20:12
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Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Fransız ekibi Nice ile sözleşme imzaladıktan sonra sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri ve Türkiye'de sezon boyunca gündem olan fiziksel durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KISA SÜRE İÇİNDE OYNAYABİLECEK DURUMA GELECEĞİM"

Fiziksel olarak iyi durumda olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ndomele, "Zorlu geçen birkaç sezon yaşadım. Bizler robot değiliz, her zaman en iyisi için çabalamak zorundayız. Nice'e geldiğimde biraz yorgun hissediyordum. Yavaş yavaş formumu kazanıyorum ve kısa süre içinde ilk maçımı oynayabilecek duruma geleceğim" dedi.

"GALATASARAY'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Galatasaray ve Napoli'deki dönemi hakkında konuşan Fransız futbolcu, "Benim için zor geçti, karmaşıktı. Ancak bütün anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Bir daha yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez bu tecrübelerim" sözlerini sarf etti.

Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı

"DAHA ÖNCE OLDUĞUM OYUNCU OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

"Lyon'daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu cevaplayan deneyimli orta saha, "Size verecek çok fazla cevabım yok. Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu sanmıyorum. En önemli şey kendinize doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemek. Daha önce olduğum oyuncu olmak zorunda değilim. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile bir yarışmacı olmaya devam edeceğim. Sadece yeniden iyi hisler bulmayı umuyorum" yanıtını verdi.

Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı

"FUTBOLCULAR ROBOT DEĞİL"

Son olarak "Fiziksel olarak Galatasaray'daki görüntülerinizi gördüğümüzde, orada yeniden keyif almaya ihtiyaç duymadınız mı?" sorusuna da yanıt veren Ndombele, "Her şey o ana, o mekana bağlı. İnsanlar, insan olarak kaldığımızı unutuyor. Biz robot değiliz" dedi.

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Son Dakika Spor Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı - Son Dakika

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