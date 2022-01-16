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Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti - Son Dakika

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti

16.01.2022 20:18

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor'a attığı frikik golüyle sarı kırmızılı taraftarların gözlerinin pasını sildi. Duran topta da hayli mahir olduğunu gösteren Kerem, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu frene basma niyetinde değil. Bu sezon takımın en önemli gol silahı haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'a attığı golle akılları baştan aldı.

Ne yaptın sen Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü Türkiye'nin dilinde
Görüntü: beIN Sports

ÖLÇTÜ BİÇTİ

45'te çalan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Daha önce duran toplarda sahne almayan Kerem, adeta resital izletti. Kalecinin uzanamayacağı ters köşeye topu yollayan Kerem herkesi şaşkına çevirdi.

Ne yaptın sen Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü Türkiye'nin dilinde

YİNE AYNI SEVİNÇ

Kerem, bu golden sonra da 'Harry Potter' sevincini gerçekleştirdi. Aslan'ın yıldızına diğer takım taraftarları da övgüler yağdırdı.

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü 'helal olsun' dedirtti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti - Son Dakika
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