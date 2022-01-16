Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu frene basma niyetinde değil. Bu sezon takımın en önemli gol silahı haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'a attığı golle akılları baştan aldı.
45'te çalan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Daha önce duran toplarda sahne almayan Kerem, adeta resital izletti. Kalecinin uzanamayacağı ters köşeye topu yollayan Kerem herkesi şaşkına çevirdi.
Kerem, bu golden sonra da 'Harry Potter' sevincini gerçekleştirdi. Aslan'ın yıldızına diğer takım taraftarları da övgüler yağdırdı.
Son Dakika › Spor › Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü 'helal olsun' dedirtti - Son Dakika Spor