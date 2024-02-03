Nefes kesen şampiyonada kazananlar belli oldu
KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye'den ve yurt dışından toplam 48 sporcunun boy gösterdiği İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası nefes kesen karşılaşmaya sahne oldu. Gerçekleşen müsabakada kazananlar belli oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gebze Spor Salonu'nda İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular şampiyonaya katıldı. İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası'nda Türkiye'den 40, farklı ülkeden 8 yabancı olmak üzere toplam 48 sporcunun boy gösterdi. Heyecanın doruklara çıktığı şampiyonada 16 alt ve 8 profesyonel olmak üzere 24 müsabaka yapıldı. Kıran kıran geçen şampiyonada kazananlar belli oldu.
Altay Fight Arena karşılaşmasında kemeri kazananlar belli oldu
63 kiloda Ali Quliyev (Azerbaycan) ile Savaş Daştan (Türkiye) çıktığı karşılaşmada kemeri Savaş Daştan aldı. 54 kiloda Yeganeh Boulaghı (İran) ile karşılaşan Şeymanur Tok (Türkiye) kemer ödülünü almaya hak kazandı. 56 kiloda Fatemeh Rajaei (İran) ile karşılaşan Tuğçe Fedakartürk (Türkiye) rakibi yenerek kemer ödülünü almaya hak kazandı. 67 kiloda Azamat Tohtamyshov (Türkmenistan) ile karşılaşan Oğuzhan Bozkurt (Türkiye) rakibini yenmeyi başardı. 86 kiloda Armin Mohammadpor (İran) ile Seyit Ali Civan (Türkiye) karşılaşmasında Seyit Ali Civan'ın yaralanması sebebiyle ertelendi. 72 kiloda Alpaslan Aslancı (Türkiye) ile karşılaşan İraj Moradi (İran) rakibini yenerek kemeri almayı bildi. 92 kiloda Mehran Barari (İran) ile karşılaşan Muammer Can Eker (Türkiye) rakibini yendi. 91 kiloda Hasan Ahmed El Hac (Suriye) ile Hasan Çetin (Türkiye) karşılaşmasında kemeri Türkiye aldı.
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