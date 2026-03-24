Neşteri vurdu! Sergen Yalçın takımın yarısını yolluyor

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda düşünmediği isimleri belirledi.
Siyah-beyazlılarda performansları beklentilerin altında kalan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut’un yanı sıra kiralık oyuncular Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor.
Yönetimin, özellikle yüksek maliyetle kadroya katılan Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için menajerlerle görüşerek oyunculara yeni kulüp bulunmasını istediği öğrenildi.
Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği belirtilirken, Jota Silva’nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş’ın kanat hattında ciddi bir değişime gitmesi planlanıyor.
Kiralanan oyuncuların performansları beklentilerin oldukça altında kaldı. Al Musrati, Joao Mario ve Onana’nın farklı liglerde yeterli katkıyı verememesi ayrılık kararında etkili oldu.
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmek isteyen Beşiktaş, bu ayrılıkların ardından transferde agresif bir politika izlemeye hazırlanıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?