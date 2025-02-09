Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR
STAT: Gazi
HAKEMLER: Tolga Tuna, Kerem Şenneyli, Atahan Kandır
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan, Tolga (Dk.84 Tolgahan), İsmail, Serdar (Dk.84 Engincan), Murat (Dk.65 Göktuğ), İbrahim (Dk. 84 Furkan), Ahmet, Mehmet (Dk.76 Alaattin), Alihan, Musa, Taha
UŞAKSPOR: Mehmet, Doğancan, Ayhan (Dk. 46 Yusufhan), Ahmet, Selim (Dk.78 Mustafa), Emre (Dk.46 Ali Kucık), Selçuk (Dk.90+4 Ercan), Bayduhan, Erol, Muhammed, Cihangir
SARI KARTLAR: Serdar, İsmail (Nevşehir Belediyespor) - Doğancan, Selim (Uşakspor)
GOLLER: Dk. 44 Murat Dinç (Nevşehir Belediyespor), Dk.82 Selçuk Alibaz, Dk. 89 Yusufhan Çalık (Uşakspor)
3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'a 2-1 yenildi.
Son Dakika › Spor › Nevşehir Belediyespor, Uşakspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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