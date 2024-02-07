Nevşehir\'de Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları Başladı

Nevşehir'de 12 ilden 150 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda; Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mersin, Niğde ve Sivas'tan katılan sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AA muhabirine, yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrencilerin yer aldığı spor müsabakalarına yurt genelinde başlanıldığını belirtti.
Nevşehir'deki turizm çeşitliliğinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına olanak sunduğunu kaydeden Özdemir, "Çeşitli spor müsabakaları, okul sporları ve özel organizasyonların ilimizde yapılması için talep alıyoruz. Haziran ayına kadar çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonların kentte sporu tabana yaymamıza da katkı sunacağına inanıyoruz. Bugünkü Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda kendi kategorisinde başarılı olanlar yarı finale, ardından da Türkiye finallerine gidecek. Başarılı çocuklarımız milli takım altyapısına katılacak ve ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek." diye konuştu.
Grup müsabakaları iki gün sürecek.
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