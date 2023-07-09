Niğde'de Off-Road Yarışları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Şehirde düzenlenen off-road araba yarışları, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan birçok sporcu, Niğde Evlerinin engebeli ve zorlu arazisinde mücadele ettiler. Etkinlikler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de kamp ateşinin yanmasıyla başlayıp, 9 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de ödül töreni ile son buldu. Etkinlikler kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Saat 20.00'de Ekrem Özüak ve ekibi büyük kamp ateşi eşliğinde bir konser verdiler.

Yarışmalar ise 9 Temmuz pazar günü Niğde Evleri yanındaki yarış pistinde gerçekleştirildi. Off-road tutkunları Niğde Evleri'nde bulunan NİĞDOFF pist alanında saat 10.00 ile 17.00 arasında 2 kilometre uzunluğundaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdiler.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Off-road yarışlarına büyük destek verdiklerini söyleyerek, etkinliğin ilimizin tanıtım yüzlerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Özdemir, yarışların Niğde'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, şehrin doğal güzelliklerini ve potansiyelini tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Festival Havasında Geçti

Yarışlar, bir festival havasında gerçekleşti. Festival alanında konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, festival ateşi yakılarak yıllardır süre gelen gelenek sürdürüldü. Katılımcılar, yarışlar öncesinde coşkuyla ateşi yakarak vatandaşlarla heyecanlarını paylaştılar.

Yarışmacılar Ödüllendirildi

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular, ödüllendirildi. Niğde Belediye Başkanı, şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ödül töreninde sporcuların heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Off-road yarışlarına katılanlar arasında yerel halkın büyük bir ilgisi vardı. Şehir dışından gelen ziyaretçiler de yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Unutulmaz Anlar Bıraktı

Niğde'de düzenlenen off-road araba yarışları, şehrin doğal güzelliklerini ve off-road potansiyelini ön plana çıkardı. Festival atmosferinde gerçekleşen yarışlar, katılımcılar ve izleyiciler arasında unutulmaz anılar bıraktı. Niğde Belediyenin destekleri ile düzenlenen etkinlik, şehrin tanıtımına önemli katkı sağladı ve off-road tutkunlarını bir araya getirdi.