Niğde Yarı Maratonu 21 Temmuz'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Niğde Yarı Maratonu 21 Temmuz'da düzenlenecek

Niğde Yarı Maratonu 21 Temmuz\'da düzenlenecek

NİĞDE Yarı Maratonu, 21 Temmuz Pazar günü 3 ayrı parkurda koşulacak.

16.07.2024 11:51
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NİĞDE Yarı Maratonu, 21 Temmuz Pazar günü 3 ayrı parkurda koşulacak. Yarış, Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu destekleriyle düzenlenecek yarış, 21K, 10K ve 5K'lık parkurlarda gerçekleşecek. "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek organizasyon, şehir merkezinde koşulacak. 21K Niğde Yarı Maratonu saat 08.00'de, 10K Niğde Yol Koşusu saat 09.00'da, 5K Halk Koşusu ise saat 09.15'te start alacak. Organizasyonda yer almak isteyenler www.nigdeyarimaratonu.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yarışın ardından saat 12.00'de ise şehir merkezinde düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.

VALİ ÇELİK: NİĞDE; SPOR, KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ TÜM YÖNLERİYLE SERGİLEYECEK

Niğde Valisi Cahit Çelik, yaptığı açıklamada, "Her zaman yüreklerimizde taşıdığımız Niğde'nin kahraman evladı, demokrasi şehidi Ömer Halisdemir'i rahmet ve şükranla anıyorum. O'nun adına düzenlenen Niğde Yarı Maratonu, 21 Temmuz Pazar günü 'Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun' şiarıyla coşkuyla gerçekleşecek. Bu özel etkinlik, Niğde'nin eşsiz güzelliklerini ve köklü tarihini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu'nun değerli katkılarıyla, Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek. 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla binlerce sporcuyu ve sporumuza gönül vereni ağırlayacak yarı maraton, Niğde'nin spor, kültür ve turizm potansiyelini tüm yönleriyle sergileyecek. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği şehrin eşsiz sokaklarında koşacak sporcularımız, Niğde'nin görsel şölenini bizzat yaşayacaklar" diye konuştu.

"NİĞDE'NİN KADİM TARİHİNİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI GELECEĞE TAŞIMA ADINA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ OLACAK"

Düzenlenecek organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığına dikkati çeken Vali Cahit Çelik, "Aynı zamanda Niğde'nin kadim tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıma adına önemli bir köprü olacak. Yarışın ardından saat 12.00'de şehir merkezinde düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak ve bu anlamlı gün, Niğdeli kardeşlerimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, değerli sponsorlara ve destekçilere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Niğde Yarı Maratonu'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı etkinliğin Niğde'nin tanıtımında ve spor kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Hepinizi bu heyecan dolu organizasyona davet ediyor, Niğde'nin benzersiz güzelliklerini keşfetmeye ve coşkulu bir gün geçirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Niğde, Kültür, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Yarı Maratonu 21 Temmuz'da düzenlenecek - Son Dakika

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