Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna takdim edilen Ballon d'Or ödülünün verileceği verilmesine saatler kala herkesi şaşırtan sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek. Öte yandan RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, yıldız oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.
Haberde, daha önce ödülün sahibi olacağı konuşulan Vinicius Junior'un sıralamada ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid heyeti, Vinicius Junior ödülü alamayacağı için hiçbir ferdinin Paris'e gitmemesi kararı aldı. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ödül adayları Vinicius Junior, Jude Bellingham gibi isimler ödül törenine katılmayacak.
2024 Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 22.45'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Törende en İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.
Son Dakika › Spor › Ödül törenine saatler kala Ballon d'Or'un sahibi değişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?