Oğuz Taylan Caner RAMS Başakşehir'in Gündeminde - Son Dakika
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Oğuz Taylan Caner RAMS Başakşehir'in Gündeminde

Oğuz Taylan Caner RAMS Başakşehir\'in Gündeminde
26.06.2026 11:42
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Bucaspor 1928'li genç oyuncu Oğuz Taylan Caner için görüşmeler sürüyor. 18 yaşında yetenekli bir isim.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'in genç orta saha oyuncusu Oğuz Taylan Caner, RAMS Başakşehir'in radarına girdi. Bucaspor 1928 altyapısından yetişip sarı-lacivertli ekipte profesyonel olan 18 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. İlk profesyonel maçına 2024-2025 sezonunda çıkan Oğuz, geçen sezon ise sarı-lacivertli formayı 34 maçta giyerek istikrarlı bir performans ortaya koydu. Genç oyuncu, 2 bin 594 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Oğuz Taylan Caner, kariyerinde U18 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Bucaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Taylan Caner RAMS Başakşehir'in Gündeminde - Son Dakika

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